Villordo afirma que no hay condiciones para sostener la ley

Esto causaría un importante desajuste en el flujo de caja de la ANDE y se dejaría de pagar tanto a las entidades binacionales (Itaipú y Yacyretá) como a otros proveedores, conforme a lo expresado por Villordo.

“Significará USD 300 millones que no tenemos”, expresó en una entrevista concedida a Monumental AM 1080. Calificó a la propuesta de los legisladores de “extemporánea”, debido a que el origen guarda relación con los problemas que se tuvieron en las estimaciones de facturación, cuando no se podía hacer la lectura de medidores, pero que esto ya fue regularizado.

Al respecto, dijo que la mayoría de las boletas afectadas por la iniciativa actual fueron exoneradas con base en lo dispuesto en la conocida como Ley de Emergencia y que los errores cometidos fueron subsanados en la fase de refacturaciones.

Por otra parte, miembros del Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) se manifestaron en la jornada de ayer para pedir la renuncia de Luis Villordo y tienen previsto volver a hacerlo hoy. Acusan al presidente de la eléctrica estatal de “deficiencias, faltas administrativas, sospechas de sobrefacturaciones”, entre otras cosas.