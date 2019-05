Villamayor pide no criminalizar a las fuerzas de seguridad

“Tenemos que repensar las cosas como sociedad y no criminalizar tanto a las fuerzas de seguridad, que ya vimos, no tenemos vehículos, salarios, ¿qué les queda? Finalmente tienen el reconocimiento. Si no tienen eso cuesta pedirles que arriesguen la vida”, expresó el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, durante una entrevista en Monumental 1080 AM.