Villa Elisa: Padre e hija quedan heridos en incontrolable incendio

Comentó que los heridos son aparentemente los dueños del local y que en el interior hay un camión cisterna.

"Todavía no hablamos con los vecinos y no pudimos contactar para saber cómo se originó, estamos tratando de sofocar y luego ver (el origen) con los peritos. No podemos entrar en el recinto por las llamas que hay, pero aparentemente son tambores", expresó.

Lea más: Voraz incendio consume depósito de combustible en Villa Elisa

La Policía Nacional reportó que los heridos son el propietario del local Diego Darío Lugo Ríos y su hija Meiver Elizabeth Lugo Giménez, de 30 años, cuyos demás datos no se precisan.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1635781403341213702 #AHORA - El Director del Hospital del Quemado, Saúl Zaputovich, menciona que dos personas ingresaron al lugar recientemente



"Padre e hija refirieron que estaban soldando un moto y se produjo la explosión", expresa



EN VIVO https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #TelediarioPy pic.twitter.com/o41VM3na4O — Telefuturo (@Telefuturo) March 14, 2023

El doctor Saúl Zaputovich, director del Cenquer, informó que padre e hija estaban soldando aparentemente el tanque de una motocicleta cuando se produjo una explosión.

"El padre está con 10% (de quemaduras) no tiene compromiso mayor, está en sala, pero la hija está bastante comprometida en la Unidad de Cuidados Intensivos, con 35% (de quemadura), está con respirador con asistencia mecánica. Tiene compromiso de vías aéreas con pronóstico bastante reservado", agregó.

Según el reporte de la Comisaría 13ª Central, el incendio se registra en un taller de camiones cisternas, ubicado en la calle Villarrica casi Altos, del barrio Sol de América de Villa Elisa.

Los bomberos trabajan intensamente para tratar de sofocar las intensas llamas.