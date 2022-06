Víctor Bogado rechaza el mote de "significativamente corrupto"

En la redacción. El ex senador Víctor Bogado y su abogado Ernesto Yampey.

El ex senador colorado Víctor Bogado acudió ayer a la redacción de Última Hora para manifestar su rechazo a una publicación periodística donde se lo menciona como uno de los elegibles para la designación como “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU).

ÚH elaboró una nómina de personas a partir de sonados casos de corrupción, que bien podrían ser incluidos en la lista negra.

El ex legislador estuvo acompañado de su abogado Ernesto Yampey, quien cuestionó la mención a su cliente junto a personas relacionadas a “narcotráfico y corrupción de alto nivel”.

En su edición del domingo ÚH citó además de Bogado, al ex diputado Juan Carlos Ozorio, a los diputados Erico Galeano, Tomás Rivas y Miguel Cuevas, así como a Ramón González Daher, hermano del fallecido ex senador colorado Óscar González Daher.

El ex senador dijo sentirse dañado por la mención a su persona en el artículo periodístico. “Al publicar mi fotografía y mi nombre ustedes le inducen a la Embajada americana que yo estoy en la lista. Es un daño irreversible para mí, si a mi me pintan como si fuese a punto de ser declarado significativamente corrupto por los Estados Unidos”, expresó.

“El caso de Gabriela Quintana, que fue un caso de cobro indebido de honorario, en el cual hay una condena en calidad de cómplice, en lo que a mí respecta, yo he cumplido con esa pena, aunque yo hasta ahora siga reclamando mi inocencia”, manifestó el ex legislador y en ese contexto agregó que tiene acciones planteadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Nunca hubo pruebas, no hay documentos, no hay llamadas telefónicas, sin pruebas me condenaron por una cuestión política”, lanzó Bogado refiriéndose a su condena en el caso conocido de forma mediática como “Niñera de oro”.

“La causa está prescripta, está extinta, aun así yo cumplí con lo que establecía la condena. La condena qué decía: Un año con suspensión de la pena, 2019 ya cumplí, inclusive me sacaron del registro cívico dos años, ya cumplí (...)”, indicó.

Comentó que presentó escritos en las embajadas de Estados Unidos, Taiwán y Brasil, así como también ante la representación de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en relación a su causa judicial y la persecución política de la cual asegura ser víctima.

“Acá supuestamente nos colocan en una situación de conflicto con la Embajada Americana, yo estoy en un proceso que tuvo todos los vicios de la arbitrariedad y cuyo único objetivo fue despojarme de mi banca obtenida legítimamente con los votos populares, y yo no creo que ese caso judicial tenga ninguna relación con intereses de la Embajada Americana”, señaló Bogado.

La lista de paraguayos designados por el Gobierno de los EEUU como “significativamente corruptos” podría ser ampliada, según el embajador norteamericano Marc Ostfield.

Esta advertencia que lanzó el diplomático en entrevista con radio Monumental 1080 AM generó preocupación, sobre todo en el sector político, donde pululan los candidatos para integrar la lista negra.

El fallecido ex senador Óscar González Daher fue uno de los primeros políticos paraguayos declarados como “significativamente corrupto” por el Departamento de Estado de EEUU. También están en la lista el ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón y el diputado colorado Ulises Quintana.

(...) me pintan como si fuese a punto de ser declarado significativamente corrupto por los Estados Unidos. Víctor Bogado, ex senador.

Nunca hubo pruebas, no hay documentos, no hay llamadas. Sin pruebas me condenaron por una cuestión política.