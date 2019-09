"Verle sufrir a tu hijo así es insoportable", relata madre que denunció infección de VIH

Con la voz resquebrajada y apenas conteniendo las lágrimas, contó que los últimos meses fueron terribles dado que el menor de 12 años sufre de intensos dolores de cabeza que guardarían relación con su condición actual.

“Tengo que demostrarle fuerzas, pero no puedo. Viene y me dice: mamá me duele mucho la cabeza, me abraza y como yo no aguanto, lloro. Verle sufrir a tu hijo así es insoportable” , relató la mujer en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Su hijo logró vencer un linfoma no Hodgkin en el año 2011, luego de ser sometido a quimioterapias durante seis meses en el hospital.

Durante el postratamiento, el paciente presentó desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea (aplasia medular), por lo que fue necesario que le realizaran siete transfusiones de plaquetas.

Pero las sospechas de la familia apuntan a que se habría utilizado sangre contaminada con el virus. No fue hasta el pasado 29 de agosto pasado que la prueba dio positivo al test de VIH.

El diagnóstico se dio porque el pequeño tenía que ser sometido a una cirugía otorrinolaringológica, por lo que le realizaron estudios laboratoriales de rutina.

Ante la denuncia, el Ministerio de Salud abrió una investigación para determinar cómo se produjo la infección del paciente. Esto teniendo en cuenta que además de la transfusión de sangre, hay otros mecanismos de posible infección del virus.

El director del Incán, Nelson Mitsui, expresó su sorpresa y dijo que le llama un poco la atención el tiempo transcurrido, atendiendo que el paciente no tuvo mayores síntomas.

El médico dijo que, extraoficialmente, se informó que el paciente se había sometido a una cirugía en otro centro asistencial, por lo que verificarán las historias clínicas en todos los centros en los que se trató el paciente desde 2011.