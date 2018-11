Velázquez dice que cargos importantes son para políticos

El ex senador que lideró la irregular sesión en la que se aprobó la enmienda para buscar la reelección de Horacio Cartes llegó a tempranas horas de ayer hasta Mburuvicha Róga para saludar al presidente Mario Abdo Benítez, quien estaba de cumpleaños.

Cuando Velázquez estaba en la fila fue abucheado por otros colorados que le trataron de cartista. Otros que corrieron su misma suerte y recibieron abucheos fueron Juan Schmalko (gobernador de Itapúa) y Cristina Muñoz.

A su salida, Julio Velázquez rechazó todos los cuestionamientos que surgieron tras su designación en IPS.

Admitió que su nombramiento fue producto de un acuerdo político. Dijo que durante las internas para la presidencia de la República abiertamente a cara descubierta, acompañó a Abdo Benítez para ganar la presidencia.

“Desde eso surgen algunos compromisos. Soy del compromiso y del criterio que los cargos importantes tienen que ser para los políticos. La lucha es esa por el poder y para que el que gane pueda ubicar gente con conocimiento y preparación en los diferentes cargos”, remarcó el cuestionado dirigente colorado de Central.

Velázquez señaló que estaba seguro que el presidente lo iba a designar en algún espacio y decidió hacerlo en el consejo de la previsional.

Remarcó que mucha gente llega a los cargos gracias al partido. “Defiendo también a los dirigentes de base que son el pilar del partido. Luchan para sostener al partido en el poder”, significó.

la enmienda. Sobre los cuestionamientos que reflotaron por operar para forzar la enmienda para la reelección presidencial, el ex senador reiteró que su motivación no era Cartes sino Nicanor Duarte Frutos. “En varias oportunidades la motivación no fue por Cartes sino por que creímos en su momento en la participación de otra persona pero eso es una etapa superada. Estamos hoy en un momento como gobierno se debe dar respuestas a la gente. Espero colaborar con mi granito de arena”, aseveró y recordó que dijo en varias oportunidades que su posición política era para apoyar a Nicanor.

gestión. Velázquez dijo que durante su periodo como ministro de Salud en el gobierno de Nicanor consiguió muchos logros y que su salida fue producto de una diferencia política. “Mi salida fue por diferencias políticas con Nicanor y por sobre todo con su entorno en ese momento. Soy actor político. Donde me vaya la política me va acompañar. Julio llegó a la posición gracias a la política. Además soy dirigente partidario y lo asumo con mucha fuerza y con orgullo”, sentenció. Velázquez fue echado de Salud tras una serie de denuncias de supuestos casos de corrupción. Hubo un contrato irregular entre el Ministerio y el IPS para dar insumos a personas que no estaban aseguradas.