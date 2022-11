Vecinos denuncian daños a causa de una obra en Asunción

Los afectados manifestaron que en varias ocasiones sufrieron varios tipos de molestias, como la caída de piedras, cascotes, palos de madera, restos de cal y de cemento.

Uno de los vecinos manifestó a NPY que es "muy difícil" convivir con la situación por la cuestión de seguridad que es "absolutamente nula", porque no hay bandeja de seguridad, no hay malla de protección y ninguna persona responsable.

https://twitter.com/npyoficial/status/1587894998695309312 Verdadero peligro - Vecinos denuncian daños a raíz de un edificio en construcción



En el barrio Las Lomas de Asunción, materiales y desechos de una obra caen a los domicilios colindantes.#NPY #NosConectaSiempre pic.twitter.com/hyvBdt3cne — NPY Oficial (@npyoficial) November 2, 2022

Dijo que inclusive en una ocasión ya cayó una escalera de las alturas sobre su tejado, como así también maderas, hierros, mezclas.

Además, comentó que tiene tres hijos quienes no puedan salir al patio porque no hay seguridad y denuncia que los encargados de la obra no se hacen responsables. Dijo que una parte del suelo de su domicilio se desmoronó por la excavación que realizan en la obra en cuestión.

La propietaria de la vivienda mencionó que al comienzo cayó por completo su muralla y parte del baño y que posteriormente cayeron lingotes de hierro.

Por su parte la Municipalidad de Asunción ordenó como medida de urgencia la inmediata suspensión de toda obra ubicada en las calles José Moreno González esquina Avenida Molas López por no dar cumplimiento con las medidas de seguridad.