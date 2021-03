Vallejo pidió usar gastos reservados para medicamentos

La diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, cuestionó que el presidente de la República, Mario Abdo, se mantenga en silencio ante el inminente colapso del sistema de salud, la falta de insumos y la renuncia del personal médico, a quienes pidió que no se vayan.

“Mi apoyo a todos los médicos, quiero pedirles que no se vayan, qué haremos sin ustedes. Sabemos que lo que le pedimos es algo demasiado fuerte, considerando que no tienen una respuesta y me consta”, apuntó.

Vallejo se refirió a la renuncia del director del Ineram, Felipe González, quien quiso dejó el cargo por la falta de medicamentos y la desesperación de familiares de pacientes con Covid-19. El médico dijo que la situación a la que se está llegando es muy compleja.

Vallejo en tanto reclamó que no haya rendición de cuentas del crédito de la emergencia y manifestó su alarma por la carencia de medicamentos, solicitando que se usen todos los gastos reservados de las instituciones para que se compren los insumos.

Por su parte, el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Fernando Oreggioni, pidió en su intervención que el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, sea convocado con su equipo para rendir cuentas sobre la falta de medicamentos. “Aquí hay que convocar, urgentemente, al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, con su equipo para que vengan a rendir cuentas acerca de qué hicieron y lo que piensan hacer. Acá ya no hay tiempo para esperas”, urgió.

El itapuense indicó que el país está en emergencia y no hay tiempo. “Es año electoral y por culpa de unos cuantos inútiles todos vamos a quedar como inútiles”, añadió.