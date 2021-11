Usuarios reportan fallas en las app de tarjetas del billetaje electrónico

Los usuarios comentaron que con la aplicación de Jaha el problema frecuente es el GPS, señalaron que en la app aparece como que va a venir el bus que la persona está esperando, pero el micro en realidad no viene, y en otros casos indicaron que es lo contrario, que en la plataforma figura que no hay ningún bus disponible cerca, y que luego aparece, otros reportan que ya no pueden ingresar a la app ni ver el saldo disponible.

Por otro lado, en la aplicación de la tarjeta Más, los pasajeros reclamaron que ya no pueden entrar en la app porque al ingresar el número del serial de la tarjeta, figura como error o número incorrecto, siendo que el número está correctamente verificado.

“Es un problema porque ahora ya no se puede controlar el saldo que queda en la tarjeta, o ver los puntos de recargas cercanos cuando te quedás sin crédito”, manifestó Gloria Aquino, usuaria.

Andrea Miracca, representante de la tarjeta Jaha, aseveró que no tienen reportes de fallas del GPS en la aplicación. “En general las causas más frecuentes de contacto en atención al cliente tienen que ver con el bloqueo de tarjetas perdidas y transferencia de los saldos a las nuevas tarjetas”, refirió.

Miracca sostuvo que se elevará el reclamo para la verificación y seguimiento de las fallas del GPS. Acotó que tienen un proyecto de mejoras de la aplicación en el próximo año. “Tenemos un cronograma de mejoras a introducir en la aplicación como, por ejemplo, opción de bloquear tarjetas extraviadas desde la app, consulta de saldo en la web para usuarios con tarjetas no personalizadas, etc.”, mencionó.

Asimismo, añadió que las mejoras están en proceso de desarrollo y programadas para implementarlas en el 2022.

reportes ciudadanos. “Aquí en R.L.P. As. nunca funciona bien la app con referencia a la Línea 133. Algunas veces marca que ya pasó y otras no sale en el mapa y está viniendo el bus. Creo que deberían tener gente que hagan el chequeo de las condiciones de funcionamiento”, manifestó Félix Gómez en su cuenta de Facebook.

“No funciona la app. Somos muchas las personas que dependemos de ella para poder llegar en un horario decente a nuestros hogares, desde ayer que está así, te pide que inicies sesión, pero no acepta en algunas ocasiones o también hay errores al intentar ver el saldo de la tarjeta como también ver los buses, se cierra la app”, denunció Orlando Brítez en Facebook.

Hasta el 14 de noviembre el VMT reportó un total de 1.490.324 tarjetas activas del billetaje electrónico.



Tenemos un cronograma de mejoras para la app, por ejemplo, opción de bloquear tarjetas extraviadas. Andrea Miracca, representante de Jaha.