Usuarios fantasmas tumban a Sánchez y asume Stark con promesas

El nuevo titular del VMT, Óscar Stark, planteó transparentar la gestión del sistema del billetaje electrónico con el pago del subsidio a los pasajeros a través de las validaciones de tarjetas.

“Vamos a analizar todas las posibilidades, yo creo que el que utiliza el subsidio es el usuario y hay que ver la forma de que el Gobierno deposite diariamente el monto de acuerdo a lo que utilizó en ese día; se debe crear un sistema para que el pasajero reciba los detalles en un extracto de cuenta”, expresó Stark.

En otro punto, prometió “transparentar completamente toda la gestión del sistema de billetaje y tener la información más certera de lo que se necesite para saber si se realizan o no los itinerarios”.

Asimismo, sostuvo que el equipo de auditoría ya se encuentra trabajando con las denuncias que se realizaron por las supuestas validaciones fantasmas que en total serían unas 26.000 correspondientes al año 2023.

“Haremos un análisis exhaustivo con la gente de auditoría, inclusive solicitaremos ayuda a la Presidencia de la República, para hacer esos trabajos y tener claro realmente cuántos fueron los pasajeros que se transportaron y en qué casos hay sospecha de usuarios fantasmas y si lo que se pagó no corresponde, se realizarán los descuentos que correspondan”, alegó.

En las últimas semanas se intensificaron las reguladas de transporte y debido a esa situación, el Gobierno no tuvo otra opción que poner a disposición buses estatales para mitigar la situación.

Referente a las reguladas, Stark fue consultado y mencionó que el VMT analizará la frecuencia de las unidades a través de las validaciones de las tarjetas.

“Si hay reguladas, que es lo que parece, probablemente hay un problema que la calidad del servicio no es lo que corresponde y eso hay que revisar. Vamos a analizar las validaciones de las tarjetas para ver si existen o no reguladas, no va a ser fácil, pero es algo que se ve”, sostuvo.

El viceministro refirió que con la nueva administración, el VMT se pondrá “del lado del ciudadano”, a modo de brindar una mejor calidad del servicio.

“Nosotros vamos a ponernos del lado de la ciudadanía porque tiene derecho a recibir un sistema de transporte público decente”, prometió.

EJES PRINCIPALES

Enfatizó que los principales ejes actuales del transporte públicos son el subsidio y el billetaje electrónico, así como también el ineficiente servicio al usuario.

“Quiero sentarme y ver qué se puede hacer en 4 meses. Creo que hay dos problemas, uno es lo del subsidio y el billetaje y lo segundo es el tema del servicio”, comentó.

Remarcó que el VMT seguirá realizando una investigación de los datos del billetaje electrónico.

“Tengo instrucciones, la primera es que el transporte es un derecho del ciudadano, segundo, es hacer una investigación sobre el billetaje y la tercera es seguir pidiendo la colaboración de la ciudadanía”, enfatizó.

Por último, señaló que trabajará para ganar la confianza de la ciudadanía.

“Yo voy a tener que trabajar para ganar la confianza de la gente, tengo muchos años en la función pública, soy técnico y estoy especializado en temas económicos con regulaciones público-básicos”, puntualizó.

ejes que trabajara el nuevo titular de transporte.png

“ Validación de pasajeros fantasmas en cantidades industriales” (textual) y pagamos subsidio. Desirée Massi, senadora PDP.

Hay que nacionalizar el transporte público, si queremos desmantelar la mafia que existe con Gobiernos. Hugo Richer, senador luguista

Se hicieron validaciones sospechosas por G. 52 millones en solo tres meses

Víctor Sánchez, ayer, poco antes de ser destituido del cargo de viceministro de Transporte, reafirmó que remitió a la Fiscalía los datos de las 26.000 validaciones fantasmas para el inicio de investigación. Este fue precisamente el hecho que le costó el puesto.

Sánchez sostuvo que el valor de estas validaciones irregulares en el transporte público no sería incluido en el próximo cobro del subsidio. Estimó que las 26.000 transacciones sospechosas que se hicieron de enero a marzo de este año, equivalen a unos G. 52 millones.

La Contraloría General de la República (CGR), sin embargo, ya advertía que se realizó un pago indebido por G. 26.671.047.865 entre abril a julio del 2021.

“Hay validaciones que se dieron durante el recorrido, a mitad de camino y luego se ve que el bus sigue operando con otro tipo de pasajeros. Al término de la jornada también hay una serie de validaciones masivas”, afirmó Sánchez sobre las irregularidades.

Afirmó que estas transacciones son consideradas como validaciones irregulares cuando se realizan más de 10 veces por día con una misma tarjeta de billetaje electrónico y en un mismo ómnibus.

En algunos casos, se comprobó que los choferes hacían pasar más de 100 veces la misma tarjeta en el validador, aseveró el ex viceministro.

Citó que algunas de las empresas que habrían incurrido en esta práctica de “pasajeros fantasmas”, son Puerto Elseño, de la Línea 101; Ñandutí SRL, de la Línea 165; SMTC SRL, de la Línea 2, y la firma Lomagrandese. Asimismo, el Viceministerio de Transporte debe presentar un análisis del ejercicio del 2022 para remitir también a Fiscalía.

Como se trata de validaciones que ya fueron computadas y pagadas, Sánchez explicó que las mismas serían descontadas en el próximo pago del subsidio. Remarcó que el Decreto N° 7296, que en su artículo 14, faculta a la dependencia a proceder a las deducciones de las diferencias.

Subsidios. La diputada Kattya González, indicó que en el año 2023, el Gobierno ha pagado USD 9 millones en subsidios al transporte público y en el año 2022, se desembolsaron USD 35 millones a los transportistas.

Por otra parte, César Ruiz Díaz, titular del Centro de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam), se llamó a silencio en todos estos días ante las quejas por reguladas.

En un plazo de 10 días hábiles la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas prevé emitir su parecer sobre la verificación de cumplimiento del primer contrato, suscripto por el Viceministerio con la empresa proveedora del sistema de control del billetaje electrónico.

sistema corrupto sobre ruedas.png

Contraloría ya detectó irregularidades el año pasado

Todas las irregularidades señaladas por el Ministerio de Obras Públicas referente al pago de subsidio a transportistas y las validaciones de pago de pasajes ya fueron detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en 2022, según el contralor, Camilo Benítez.

De una fiscalización hecha a la Dirección Nacional de Trasporte (Dinatrán) y que culminó hace unos meses, el contralor comentó que se impulsó una auditoría forense acerca de las observaciones del informe final, detectándose la comisión de indicio de hechos punibles por lo que fueron remitidos al Ministerio Público esos reportes de indicios de hechos punibles que justamente guardan relación con subsidio a transportistas.

‘‘Básicamente se advirtió lo que ya hoy se está viendo, es que no existe un control real por parte de Dinatrán al momento de pagar el subsidio, se paga sin verificación real de lo que provee el sistema’’.

Camilo Benítez refirió que en base a un análisis realizado de los últimos 3 años, la Contraloría constató que hubo pago indebido por G. 26.671.047.865 entre abril a julio del 2021.

El Viceministerio de Transporte informó que halló 26.000 validaciones sospechosas en los últimos tres meses.