De acuerdo con el comunicado emitido, son 40 becados afectados por la falta de pago. El beneficio de esta beca se divide en dos desembolsos cada 12 meses, debiendo salir uno en el primer semestre y otro en el segundo semestre del año lectivo.

No obstantes, más de 10 estudiantes todavía no cobraron el segundo pago del año 2021, mientras que 30 personas en la lista de becados del 2022 no cobraron el primer pago del año lectivo.

Señalaron que se dio debido a la irregularidad de los procesos internos, a la burocracia interminable y a la cuestionable administración de la Municipalidad de Asunción, informó el periodista de Última Hora René Ramos.

"Este caso resulta desesperante, ya que estamos por rendir los parciales de este semestre y necesitamos de manera urgente el beneficio de la beca", indicaron los afectados.

Asimismo, cuestionaron que, a pesar de las consultas diarias a los encargados de la beca PAME de la Municipalidad de Asunción, son muy pocas las veces que reciben respuestas en las que solo se les menciona que los pagos “ya están por salir”. El silencio de parte de la Municipalidad de Asunción demuestra la falta de interés en la educación de sus becados.

"Solo los mejores egresados de los colegios públicos de la ciudad de Asunción pueden acceder a esta beca. Y se debe mantener un promedio mayor a 3.5 para seguir siendo parte del programa. Lo cual indica que todos los becados hemos estudiado arduamente en nuestros años de secundaria para acceder a este beneficio y lo seguimos haciendo para mantener la beca. Hemos cumplido a cabalidad con nuestros deberes como estudiantes y becados y esperamos que la Municipalidad de Asunción cumpla con su parte", exigen.

Desde la Municipalidad de Asunción, el jefe de Gabinete, Federico Mora, afirmó a Última Hora que mañana, a más tardar, se tendrán los pagos en el Departamento de Tesorería.