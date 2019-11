“Una víctima de violencia tarda siete años en realizar la denuncia”

A continuación dio la respuesta: “La educación, que es un elemento para fortalecer a la sociedad; y el derecho, que es la forma de proteger a la sociedad”, alegó la representante del Ministerio Público del país ibérico.

Indicó que una víctima de violencia de género tarda siete años en denunciar, “Primero tardan en ser conscientes que son víctimas de violencia de género y luego en presentar su denuncia”, explicó Nájera, quien además es experta del Programa Eurosocial.

Asimismo, afirmó que para conseguir una justicia equitativa es esencial que la perspectiva de género se introduzca en la interpretación y aplicación de las leyes.

“La perspectiva de género fue aplicada en España porque se ha entendido que traspasa todos los ámbitos de actuación y era necesario que todos los fiscales tengan formación en igualdad; esto, debido a que el derecho se basa en el modelo masculino”, explicó la interviniente durante el seminario que se llevó a cabo en el Hotel Sheraton en el marco de la XXVII Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (Aiamp).

También resaltó en su estadía por Paraguay que es necesario reflexionar sobre el derecho y su función social como un instrumento transformador, capaz de desplazar o modificar los patrones sociales o modelos actuales que son discriminatorios.

“Esta sociedad está estancada más allá de la neutralidad del derecho que lleva a contener esta sociedad patriarcal”; sin embargo, puntualizó como mecanismo de cambio la jurisprudencia, ya que las sentencias visibilizan, envían un mensaje muy potente a la sociedad y, por otro lado, la formación y capacitación de los fiscales.

“El Ministerio Público tiene un papel importante, se deben formar y capacitar y sensibilizar ante denuncias de violencia de género, tenemos que proteger a la víctima”.

La representante fiscal destacó que no hay más casos, sino más bien hay más denuncias.

Nájera finalmente afirmó que no existe un perfil de víctima de violencia de género, tampoco del victimario.

cifras alarmantes. Por otra parte, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, explicó que una de cada de tres mujeres sufren de violencia física o sexual por parte de su pareja o ex pareja, en base al informe realizado por las Naciones Unidas.

El Ministerio de la Mujer dio a conocer que de agosto al 15 de octubre de este año atendió a 33.330 mujeres víctimas de violencia. Por ello lidera la campaña de concienciación del mes naranja en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se conmemora el próximo 25 de noviembre.

En tanto, en nuestro país ya se registran más de 30 casos de feminicidios este año.

Sale a la luz otra denuncia contra empresario por abuso

“Tenía 8 años en que mi padre me envió a Buenos Aires tras haber sido abusada, y al retorno pensé que esa pesadilla se había terminado y se volvió a reiterar con otro miembro de la familia cuando tenía 11 años; es un crimen abusar de una criatura. Sin embargo, el autor actualmente recepcionó una denuncia ante la Fiscalía y puso la cabeza al costado y miró para arriba; espera que pase pronto para luego continuar con el estatus”, empezó el relato otra presunta víctima de abuso sexual en niños por parte de un empresario del rubro de seguros.

Además, mencionó que testificó ante el fiscal Marcial Machado en el marco de la causa abierta contra el hombre por los supuestos hechos punibles de abuso sexual en niños, coacción sexual y acoso sexual en contra de su sobrina.

“Fui a terapia, fue una detonante para no poder continuar con mi matrimonio. Cuando me enteré que mi sobrina hizo pública su experiencia de vida o de terror decidí apoyarla, porque es difícil, todos cerraron los ojos al depredador que están sosteniendo dentro de la familia”, explicó la mujer, a través de Monumental 1080AM, medio que decidió no revelar la identidad de la mujer.

Asimismo, comentó que la sociedad no da la contención y la protección que necesitan los niños abusados.

Por otra parte, el representante del Ministerio Público se encuentra indagando la causa penal. El empresario se presentó para la declaración indagatoria; sin embargo, sus abogados Bettina Legal y Jorge Bogarín optaron por no dar declaraciones a la prensa.

Por su parte, la abogada querellante María Gloria Bobadilla había manifestado que el denunciado presenta recursos dilatorios para evitar ser imputado.

PROYECTO DE LEY. El senador liberal Víctor Ríos recibió en su despacho a las dos víctimas y decidió escuchar sus testimonios. Posteriormente decidió presentar un proyecto de ley que modifica el artículo 102 del Código Penal para que los abusos sexuales en niños no prescriban. Es decir, la propuesta establece que los plazos de delitos de abuso sexual en niños no sean suspendidos hasta que se presente la denuncia. El texto fue remitido a la Cámara de Diputados para su estudio, tras haber sido aprobado por amplia mayoría, con modificaciones, en la Cámara Alta.