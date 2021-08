Una policía amamantó al bebé de una aprehendida en San Lorenzo

La oficial manifestó en conversación con NPY que, al llegar en la sede policial, la mujer no les dijo que tenía un hijo pequeño. La misma no tenía cédula de identidad, por lo que fue derivada hasta el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional y en ese lapso se presentaron un amigo y una vecina de la sospechosa, quienes les dijeron que la aprehendida tenía un bebé que estaba llorando con hambre y con frío.

"En ese momento no dudé en asistirle, en darle calor a la criatura; me senté en un banquito y le di de amamantar. En ese momento me comentaron que la criatura tenía aproximadamente tres meses y que su nombre es Gabriel. Yo le bauticé como Ángel Gabriel, porque cuando le di de amamantar empezó a sonreír y luego se tranquilizó", explicó.

Relató que ella tiene un bebé de 9 meses y se imaginó a él en esa situación, por lo que no dudó en asistir al pequeño, que luego de ser amamantado se calmó y durmió en sus brazos. El hecho se registró este jueves alrededor del mediodía. Al regresar su madre, la policía le entregó a su hijo en sus brazos.

"Fue una experiencia única porque nunca me pasó algo así, como personal policial nuestro deber es servir y proteger y poner el pecho cuando así lo requiera, por eso no dudé en asistir a esa criatura", agregó.

Además, dijo que es un "instinto maternal" que todas las mujeres con hijos tienen porque la madre es la persona que cuida, da calor y alimenta.

La uniformada recibió muchas felicitaciones de sus familiares, de sus superiores y amigos, por lo que manifestó su felicidad y su satisfacción por su accionar.

La mujer aprehendida, madre del bebé Gabriel, recuperó su libertad en horas de la mañana de este viernes.