Una joven prodigio descubre arma contra el coronavirus

Una adolescente de 14 años, Anika Chebrolu, fue premiada por lograr un avance en la lucha contra el Covid-19.

La niña prodigio desarrolló un posible tratamiento contra el coronavirus y, gracias a este hallazgo científico, fue galardonada como “mejor científica joven de Estados Unidos” en la competencia Young Scientist Challenge 2020, que entrega la multinacional 3M, un concurso juvenil cuyo premio está valorado en 25.000 dólares. PRODIGIO Anika tiene 14 años y vive en Frisko, Texas, es estudiante del Independence High School en Frisco (Texas). En una entrevista, realizada por la página web del concurso, declaró que el invento favorito de los últimos años es internet, por todo lo que permite explorar con solo unos pocos clics. La joven empezó a trabajar en su proyecto el año pasado en un tratamiento para la gripe. Apasionada de los experimentos científicos desde que era una niña, Anika quiso dedicar el premio a su abuelo por animarla y apoyarla para que se dedicara a la ciencia. “Cuando era más joven, él siempre me empujaba hacia la ciencia”, dijo. “De hecho, era profesor de química, y siempre me decía que me aprendiera la tabla periódica de los elementos y todo lo relacionado con la ciencia... Y con el tiempo simplemente me encantó”, dijo. OTROS PLANES Desde que empezó la pandemia de Covid-19, científicos de todo el mundo dejaron a un lado sus investigaciones para depositar sus fuerzas en comprender mejor esta nueva enfermedad. Aunque en un primer momento la investigación de Anika estaba orientada al virus de la gripe común, la expansión de la pandemia hizo que cambiara sus planes. Chebrolu terminó su investigación y espera poder contactarse con virólogos y desarrolladores de fármacos, para que su hallazgo sea desarrollado en forma de una droga antiviral. “Logré desarrollar un posible antiviral para la infección por Covid-19. En una base de datos de millones de compuestos, encontré una molécula que puede unirse a esas ´púas´ características de la proteína del virus SARS-CoV-2, y cambiar su forma. Y al cambiar la forma de esas púas, evita que el virus infecte las células. O sea que básicamente inhibe la infectividad del virus en las células humanas”, explicó en una entrevista.



Gran hallazgo. Anika Chebrolu, una estudiante de 14 años, descubrió una molécula que puede ayudar a combatir el Covid-19.



En busca de la cura

Con el objetivo de hallar un fármaco potencial, Chebrolu empleó un programa informático y descubrió la forma en la que la molécula se podría unir al virus, partiendo de una base de datos de más de 682 millones de compuestos.

Finalmente, y gracias a este hallazgo, la joven logró desarrollar una molécula que se une a una proteína en el virus SARS-CoV-2 y, en resumen, detiene el funcionamiento del virus.