El cuerpo estaba tapado con una sábana blanca según manifestó la madre, quien trasladó al niño hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero, en donde se confirmó su deceso.

El médico forense Marcos Prieto, quien inspeccionó el cadáver, explicó que a simple vista y con un examen superficial externo, se pudo comprobar que el niño llegó sin signos de vida con una rigidez cadavérica de aproximadamente cuatro a cinco horas, por lo que se presume que falleció entre las 13.00 y las 14.00.

Manifestó que no se observan lesiones externas de golpes o maltratos y la causa de muerte podría ser una asfixia mecánica realizada por otra persona, debido a que se le realizó estudio de radiografía y no se observó cuerpo extraño en las vías respiratorias, por lo que se presume que sea una asfixia por sofocación o un accidente. No presenta rastros de haber sido víctima de abuso sexual.

Sin embargo, el médico explicó que no hay signos que demuestren que se utilizaron las manos para asfixiarlo.

"No tiene lesión de ahorcamiento ni estrangulamiento, es una asfixia que podría ser de compresión, los niños a veces juegan eso de comprimir y hacer perder el conocimiento, hubo una sofocación, una almohada, un plástico, algo así que obstruye las vías respiratorias", explicó.

Los nombres del niño, del adolescente y de su madre se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.