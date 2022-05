Un motociclista muere en un accidente de tránsito sobre la ruta Transchaco

Según manifestaciones de testigos, la víctima fatal se encontraba cruzando la ruta Transchaco a bordo de su motocicleta en un cruce peatonal, momento en que fue embestido por otra motocicleta al mando de Moisés Eduardo Núñez Ayala, de 20 años, que circulaba sobre la ruta en dirección opuesta.

Tras el choque, ambos fueron lanzados al pavimento y por el fuerte impacto Domínguez fue atropellado por el automóvil de la marca Toyota, modelo Allex, que estaba al mando de Carlos Bogado Cáceres, de 40 años.

https://twitter.com/Telefuturo/status/1525258971359199235 Accidente múltiple sobre la ruta Transchaco. Un motociclista falleció y varias personas resultaron heridas



EN VIVO https://t.co/pASLMhm15D#TelefuturoPy #TelediarioPy pic.twitter.com/d15aKKvGlw — Telefuturo (@Telefuturo) May 13, 2022

El conductor del automóvil quedó detenido, mientras que el conductor del biciclo que protagonizó el accidente, fue derivado al Hospital del Trauma, tras sufrir lesiones.

Carlos Bogado Cáceres manifestó a Telefuturo que no se percató del accidente que se produjo cerca de él y que ya no pudo detener la marcha para evitar embestir al motociclista que falleció.

Dijo que estaba viniendo de Asunción rumbo a la ciudad de Limpio cuando escuchó un impacto y observó algo que salió despedido hacia su carril.

"Ya no me dio más tiempo de frenar o esquivarme, ya pasé encima, no sabía qué era, después me bajé y me percaté de lo que sucedió. No tengo palabras para decir. Emocionalmente te deja mal y económicamente quién va a resarcir los daños que uno sufre, es mucha pérdida", expresó.

Intervinieron en el hecho agentes de la Comisaría 10ª de la ciudad de Mariano Roque Alonso.