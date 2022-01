Un 95% de incendios son provocados

“Hoy en día los incendios que están ocurriendo en nuestro país se registran en ecosistemas en donde no debería existir fuego espontáneo, un ejemplo es la Costanera. No hablamos de un 100% porque la teoría no dice eso, existe una posibilidad pero es muy bajo el porcentaje. Estamos hablando por encima de un 95% de los incendios que son provocados por el hombre ya sea intencional o de forma accidental”, aseveró.

Comentó que tienen pruebas obtenidas por medio de las imágenes satelitales y detectando el cambio de uso de suelo provocado por el incendio, y a ello, se le adjunta un mapa de focos de calor de la propiedad. Con ello se abre una investigación dentro de la institución y se presentan las pruebas a la Fiscalía, detalló.



1.390

focos de calor están registrados en todo el país, señala el último reporte del Instituto Forestal Nacional.



3.354

focos de incendios hay en varias localidades del país, menciona el últimos reporte de la Infona y la SEN.