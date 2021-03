Ubicarán en albergues a familiares de pacientes con Covid en CDE

“Lo que me están pidiendo es organizar albergues para familiares de pacientes internados. Con el nuevo pabellón habilitado este hospital tiene 48 camas habilitadas, más 8 camas pediátricas para pacientes Covid. Este hospital pasa ahora a recibir a pacientes Covid, antes era exclusivamente polivalente y ahora pasa a otra denominación”, explica el doctor Carlos Torraz, quien tiene a su cargo el proyecto.

Dijo que se hace un cálculo que por cada internado se tiene un promedio de uno a dos familiares que normalmente se turnan para estar de guardia y muchos vienen de lugares alejados. “Entonces tenemos fácilmente 100 personas que se están aglomerando en los pasillos del hospital y bueno viendo esa problemática buscamos una solución”, agregó. Es así que surgió la idea de habilitar refugios donde estas personas puedan pernoctar, alimentarse, higienizarse. “Que puedan tener sus cosas sin miedo a que eso se le robe. La idea es darle un poco de humanidad, un poco de calidad de vida a esas personas que están pasando ya por un momento difícil con sus familiares”.

ESPACIO. Se tendrá todo un sistema de cuidado, no comparada con los albergues que fueron habilitados el año pasado donde cumplieron cuarentena los paraguayos que venían del exterior, pero será algo parecido. “Vamos a tomar ciertas medidas pero no serán tan restrictivas. Si es cierto estas personas son de alto riesgo por tener contacto, pero la diferencia es que hace un año atrás no había circulación comunitaria, ahora sí y es bien grande, entonces ser restrictivos con ellos no tiene sentido”. Torraz comentó la idea es que no se aglomeran dentro del hospital. Sostuvo que hay una gran diferencia de espacio con relación al Hospital Integrado Respiratorio, el primer centro médico habilitado en Alto Paraná para pacientes Covid y el Hospital Regional. El primero tiene suficiente espacio donde los familiares pueden esperar a sus pacientes sin ello genera aglomeración y el segundo no.

“No con la comodidad que quisiéramos, pero ellos implementaron desde el primer momento un trabajo de ubicación de los familiares, tiene sala de espera grandes, aireado, donde tiene su espacio, es otro hospital, otra estructura y como el hospital regional no tienen esas comodidades entonces sí vamos a implementar el refugio”.

El médico sostuvo que el albergue estará ubicado cerca del hospital. El mismo equipo que trabajó en los albergues, más Emergencia Nacional que se suma, trabajará de nuevo en esta iniciativa. “Tenemos un precio municipal que está detrás del Hospital. El terreno no es tan plano, tenemos que hacer el piso y colocar allí las carpas y traer los baños portatiles”. Alto Paraná suma en total 14.792 infectados desde que se inició la pandemia en marzo del año pasado. Están activos un total de 2.047 personas.