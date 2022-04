A contracorriente de lo que ocurre en la bolsa, los papeles de la red del pajarito azul subían 2,92% a las 14:45 GMT en el New York Stock Exchange, a 50,36 dólares luego de ganar 4% a inicios de jornada.

Varias fuentes, citadas por The New York Times, The Wall Street Journal y CNBC, señalan que el grupo podría anunciar este mismo lunes la compra por parte del fundador de Tesla, que a mediados de abril propuso hacerse de la totalidad de la firma a 54,20 dólares por acción y retirar la plataforma de la bolsa neoyorquina.

Si la oferta es aceptada, la valorización de Twitter ascendería a 43.000 millones de dólares, frente a 38.500 millones al día de hoy.

Consultado por la AFP, Twitter no emitió comentarios hasta el momento.

Musk dijo la semana pasada que había conseguido 46.500 millones de dólares para realizar la compra, gracias a dos préstamos bancarios de Morgan Stanley y también gracias a su fortuna personal.

También consideró la posibilidad de lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) hostil directamente a través de los accionistas, para esquivar al consejo de administración.

"Una vez que el financiamiento fue presentado con la amenaza de una OPA hostil, el consejo directivo no puede (...) apelar a un segundo ofertante", destacó Dan Ives de Wedbush Securities en CNBC.

"Eso los puso contra la espada y la pared y les obligó a negociar", añadió el analista.

Reunión el domingo

Según la prensa, el consejo de administración de Twitter se reunió el domingo para revisar la propuesta del multimillonario.

En un principio, el consejo de administración se había mostrado reacio, considerando usar una cláusula denominada "píldora venenosa" para dificultar la adquisición.

Esa cláusula establece que si un accionista alcanza más del 15% del capital de Twitter, el consejo se reserva el derecho de vender las acciones a todos los demás accionistas. Musk posee actualmente algo más del 9% del capital de la red social.

El viernes, el empresario de origen sudafricano se reunió con varios accionistas por videollamada, para defender su oferta de compra.

Poco después de ingresar al capital del grupo, el excéntrico fundador de Tesla había sido invitado a integrarse al directorio de la firma, pero declinó la oferta.

Con más de 82 millones de seguidores, el hombre más rico del mundo –su fortuna se estima en 269.000 millones de dólares por Forbes– utiliza su cuenta de Twitter casi a diario para dar noticias sobre sus empresas, bromear e incluso lanzar provocaciones.

Musk prometió transformar la red social para convertirla en "la plataforma de la libertad de expresión en todo el mundo", sin detallar los cambios que pensaba aplicar, con excepción de algunas funciones como la de un botón para "modificar" un tuit luego de publicarlo.

Musk también podría buscar hacer de Twitter una empresa más rentable y aumentar el número de usuarios.

Ya sugirió modificaciones a la fórmula de abonos pagos a la red social, Twitter Blue.

El grupo de San Francisco publicará sus resultados trimestrales el jueves antes de la apertura de Wall Street.