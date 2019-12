Turbulenta Cumbre de OTAN con Trump como protagonista

El presidente estadounidense, Donald Trump, tuvo dos días turbulentos en la cumbre de la OTAN en el Reino Unido, ya que llegó determinado a portarse bien y a no inmiscuirse en la campaña electoral británica, pero acabó marchándose enfadado y dando un portazo.

“Creo que ya dimos muchas ruedas de prensa”, lanzó a los periodistas en Watford, al Norte de la capital británica, al fin de la cumbre con motivo a los 70 años de la Alianza Atlántica. Se marchó “directamente” a Washington, sin dar más explicaciones a la prensa.

POLÉMICO VIDEO. Tras su llegada el lunes último y saltándose el protocolo, aprovechó citas con otros líderes para hablar largo y tendido con los medios. Tanto es así que algunos de sus pares parecieron burlarse. “Llegó tarde porque su rueda de prensa (con Trump) duró 40 minutos”, bromeó el canadiense Justin Trudeau, en unas imágenes captadas por las cámaras en una recepción el martes último en el palacio de Buckingham. Trudeau hablaba con el británico Boris Johnson, el francés Emmanuel Macron, el holandés Mark Rutte y la princesa Ana sobre un retraso del galo, pero en el vídeo solo se oyen sus palabras.

Un canadiense visiblemente tenso intentó restar importancia al día siguiente, diciendo que “hizo referencia a una rueda de prensa imprevista” antes de su reunión con Trump, con quien mantuvo “buenas conversaciones”.

El video, viralizado en las redes, no sentó bien al inquilino de la Casa Blanca. Justin Trudeau “es un tipo muy simpático”, señaló Trump, pero “tiene dos caras”. “Le llamé la atención sobre el hecho de que no está pagando el 2%” del PIB canadiense como contribución a la OTAN “e imagino que no está muy contento por eso”, informó, en un intento para justificar las aparentes burlas. AFP