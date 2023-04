El "copiatín" es un equivalente del voto inducido, subrayó el presidente de TSJE, Jorge Bogarín, por lo que no está permitido, aseguró.

Luis Alberto Mauro, el asesor del TSJE, dijo a radio Monumental 1080 AM en la víspera que el Código Electoral paraguayo no contemplaba la utilización de apuntes de ayudamemoria a la hora de votar y, por tanto, no está prohibido.