TSJE: Colorados afiliados pueden votar en la Concertación

Luis Alberto Mauro, asesor del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), habló en radio Monumental 1080 AM sobre las elecciones internas simultáneas de este domingo y aclaró algunas dudas que giran en torno a los comicios.

En ese sentido, aclaró quiénes están habilitados para participar de estas internas y a quiénes pueden elegir dependiendo de si están afiliados a un determinado partido o no.

Sobre el punto, detalló que aquellos afiliados a partidos que están dentro de la Concertación van a poder votar por todos los cargos; es decir, presidente de la República, vicepresidente, senadores, diputados, gobernador y junta departamental.

Ahora, aquellas personas que no están afiliadas a ningún partido y quieren dar su voto por la Concertación, deben ir a un local de esta agrupación y votar solo por la chapa presidencial, no así por las otras candidaturas que no estén concertadas.

“Solo podrá votar por las candidaturas concertadas porque la Concertación acordó la chapa y en algunos departamentos también acordó otros cargos. Entonces, va a depender de dónde va a votar y en qué departamento”, prosiguió e indicó que para votar por las candidaturas no concertadas se debe estar afiliado a un partido.

En el caso de un afiliado de la ANR que quiera votar en la Concertación, podrá dar su voto solo por un candidato a presidente y vicepresidente, pero ya no podrá votar en la interna de su partido.

“El colorado solo puede votar por la chapa presidencial de la Concertación. Tampoco puede volver al Partido Colorado para votar, ya que será considerado un delito”, enfatizó y agregó que en la interna del Partido Colorado solo podrán votar los afiliados a la ANR.

Este domingo 18 de diciembre, conforme a los artículos 154 y 218 de la Ley N° 834/96, se realizarán las elecciones internas de los diferentes partidos, movimientos políticos y concentraciones electorales.

Los diferentes movimientos elegirán a sus candidatos para la presidencia de la República, senadores, diputados, gobernadores, miembros de juntas departamentales y autoridades partidarias.

Para acceder al padrón electoral es fundamental presentar su cédula de identidad vigente o vencida en la mesa de votaciones; sin el CI no se podrá votar en ningún punto del país. Las elecciones se llevarán a cabo de 07:00 a 19:00.