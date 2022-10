Tres temas

Recientemente, con un amigo profesional de la economía, hoy desempleado, viajábamos en un colectivo rumbo a Luque cuando, al pasar frente a un shopping asunceno, me dijo con amarga extrañeza, tras señalar con un gesto desvaído más allá de la ventana:

—Mirá. Repleto el estacionamiento. Con esta crisis la gente igual nomás viene a consumir en estos lugares.

El sociólogo argentino José Natason, a propósito del caso argentino, hace poco describió este fenómeno, que de ninguna manera se circunscribe al Paraguay o a la Argentina, como un maridaje entre “hiperconsumo e hiperpobreza”, un paisaje posmoderno de “shoppings llenos y heladeras vacías”.

Una de las características del tipo de vida imperial contemporánea que se reproduce en las periferias del Imperio es que los trabajadores cansados redimen su fatiga en favor del capital consumiendo de manera optimista los frutos del trabajo de otros. Es el sacrificio ritual que el trabajador-consumidor rinde, luego de la jornada laboral, a los dioses del dinero.

El arte de la delación

En enero de 2021, el Museo de la Justicia del Paraguay publicó un trabajo firmado por su directora, Rosa Palau, que pasó absolutamente desapercibido a pesar de su inusitada importancia histórica, de su actualidad, de su carácter inédito: La delación. Agentes confidenciales del Gobierno de Alfredo Stroessner 1954-1989.

En este libro (que está disponible digitalmente en el sitio oficial del Poder Judicial), no solo se describe el funcionamiento de una impresionante red de espionaje y delación cuya influencia institucional y cultural sigue vigente, sino sobre todo se citan los nombres y los apellidos de decenas y decenas de pyrague al servicio del régimen colorado-stronista.

De hecho, por primera vez los ciudadanos paraguayos pueden acceder a identidades e imágenes de hombres y mujeres, jóvenes y adultos, paraguayos que figuran en documentos oficiales del Estado como colaboradores vergonzantes de una dictadura cívico-militar que asoló el país durante más de tres décadas.

Si bien “el material no pretende justificar o condenar a las personas cuyos nombres aparecen como colaboradores del sistema dictatorial”, no hay ninguna duda de que el silencio cómplice del sistema y la actuación de estos delatores en torno a crímenes de lesa humanidad deben ser todavía investigados.

Tengo un tema

El periodista y escritor Sergio Ferreira acaba de publicar Tengo un tema. Una historia del rock en Paraguay, un texto de esos que, a priori, se agradece por su aporte inédito y su enfoque crítico sobre uno de los capítulos por momentos más apasionante de la historia de la juventud del país.

A primera vista, Tengo un tema es un aventajado hermano menor de Músicos de orquestas bailables asuncenas 1950–1980: relatos y anécdotas (2013) de Rudy Elías, pues hasta cierto punto comparten protagonistas, testimonios y escenarios.

El libro de Ferreira confirma, en este sentido, la simbiosis juvenil bastante particular, en el contexto americano, que se dio aquí entre la música que se bailaba tradicionalmente (internacional y folclórica) y la que no se bailaba (al menos no convencionalmente) en los años 60 y 70 del siglo pasado.

Dividible en dos partes que pueden encontrar su bisagra en el primer disco oficial grabado por un grupo de rock paraguayo (Música para los perros, de Pro Rock Ensamble, 1983), es la primera de ellas, la que aporta seguramente las historias y las reflexiones más interesantes, atractivas para un público joven que ha perdido hoy los eslabones de la memoria: toda esa cosa pionera, artesanal, heterodoxa y poco conocida que representaron grupos como Los Blue Caps, Los Rebeldes o Chester Swann y sus múltiples proyectos.