Tres Bocas: Los frentistas afectados por obras exigen pago de subsidio

Los frentistas exigen el pago de lucro cesante de sus comercios, explicó a NPY María Melgarejo, presidenta de la Asociación de Frentistas de la zona. La mujer señaló que son alrededor de 78 los comerciantes afectados.

La mujer indicó que las ventas se vieron muy perjudicadas, que muchos tuvieron que mudarse o abandonar sus negocios.

“Muchísimas perdidas ya registramos en un año. Desde que se acordonó la zona ya no llegan los clientes. Muchos se fueron a otro lado, abandonaron sus negocios”, lamentó y cuestionó la falta de una respuesta por parte del MOPC.

Tres Bocas tráfico.jpg Foto: Raúl Cañete

Desde la cartera estatal solo alcanzan a decir que están formando la mesa de trabajo para estudiar el caso de cada afectado. “Siempre están con la historia de la preparación de la mesa de trabajo”, cuestionó.

"¿Qué hicieron con toda la plata de la donación de Taiwán?". "¿Por qué no nos pagan nuestras pérdidas?". "¡Basta ya de joder al pueblo trabajador!", son los reclamos en algunos carteles de los manifestantes.

El cierre de ruta genera una larga fila de vehículos, que se extiende por al menos dos kilómetros.

“El Ministerio de Obras no cumple con nosotros, no cumplen con el pago del lucro cesante. Estamos sin nada en la zona de obras, algunas grandes empresas están despidiendo a trabajadores y otras personas que ya cerraron sus locales”, expresó Melgarejo, más temprano en contacto con radio Monumental 1080 AM.

En la intersección de Acceso Sur, Avelino Martínez y Américo Picco, se está construyendo un túnel y una rotonda, obras con las que pretenden beneficiar a 45.000 vehículos que se desplazan hacia y desde Asunción a diario.

El túnel tendrá 135 metros y el MOPC estima que la conclusión sería a “mediados de año”, pero ese plazo se está cumpliendo sin resultados finales. La financiación es con una cooperación bilateral no reembolsable entre los gobiernos de Taiwán y Paraguay, por USD 24 millones.