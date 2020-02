Trepado al carro de los ganadores

Guaraní tuvo una tarde tranquila y cómoda. Sin exigirse demasiado venció 3-1 al 12 de Octubre de Itauguá de visitante y suma 4° triunfo seguido entre torneo local (1-0 vs. Cerro) y Libertadores (0-1 y 4-0 vs. San José de Oruro).

Un juego dominado totalmente por el Aurinegro, que nunca tuvo rival en la cancha ni en la etapa complementaria cuando le cedió el balón al 12, que no supo cómo atacarle, menos marcarle.

En la primera etapa, Merlini dirigió los ataques del Legendario, con un gran centro, asistió a Benítez para el primer gol. Luego con sus desbordes, siempre llegó profundo.

Nuevamente Merlini con un pase entre líneas asistió a Bobadilla que marcó el 2°.

Pero faltó la genialidad, que estuvo en el remate de tres dedos de Maná que colgó el balón al ángulo derecho del portero Aquino para un relajado 3-0 en solo 38’.

El descuento del “12” llegó por una mano involuntaria de Lopes en el área, que el VAR ayudó a Méndez a cobrar penal. Zeballos no falló y anotó el gol de un cuadro itaugüeño que preocupa, que no logró aún sumar puntos y cuyo juego no convence en absoluto.

LIBERTADORES. El Legendario ahora encara el juego del miércoles ante Corinthians. Por ello reservó ayer a varios.