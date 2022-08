No puede ser que a la gente que tiene cáncer le falte medicamento por la burocracia de Contrataciones Públicas. Jorge Querey, senador.

“Aparentemente, el problema más crítico es el de Contrataciones Públicas. No puede ser que a la gente que tiene cáncer le falte medicamento porque la burocracia de Contrataciones Públicas tiene este o aquel problema, por las protestas, etc. Lo que no puede es faltar. Hay que responder a la necesidad de la gente”, señaló el senador Querey.

La doctora Eva Colmán, jefa del servicio de Hemato-oncología del IPS, admitió la falta de medicamentos para los pacientes con cáncer. “La queja cotidiana son los faltantes de medicamentos. Los faltantes constituyen un 9% del vademécum oncológico. Tiene un alto impacto porque son medicamentos de alta rotación. Vale decir que son medicamentos de uso corriente en la mayoría de los esquemas de quimioterapia”, refirió.

Con relación a la burocracia, el senador Querey señaló que es necesario transformarla en una normativa para evitar trabas en los procesos, incluso anunció que podrían visitar a Pablo Seitz, director de Contrataciones Públicas, para debatir sobre la situación y las barreras en las licitaciones en el caso de compra de fármacos.

“Por tres meses, un paciente no puede estar sin su medicamento. Ahora vamos a tratar de incidir en esto y vamos a trabajar en el presupuesto para el año que viene, de tal manera a ver los mecanismos que no impidan o no alarguen innecesariamente los procesos burocráticos”, enfatizó Querey. Añadió que finalmente en cierto modo la burocracia es necesaria para cuidar la honestidad y combatir la corrupción.

En el marco de un plan piloto se harán compras conjuntas entre el IPS y el Ministerio de Salud Pública (MSP) que arrancó con las licitaciones de productos de mayor complejidad, para posteriormente aplicar a los ítems oncológicos. El objetivo es trabajar en un solo pliego y después las compras se repartirán entre ambas instituciones, de acuerdo a los presupuestos.

En ese sentido, el senador dijo que en las licitaciones hay un problema crítico entre la calidad del medicamento versus el precio. “Ese es un problema del sistema de compras públicas, que es –la calidad versus el precio– y eso en medicina y en particular en medicina oncológica, es un problema crítico”, añadió. Al respecto, informó que existe un proyecto de ley “De reforma de las compras públicas”, presentado por el Poder Ejecutivo y que se encuentra en estos momentos en el Congreso Nacional, para su estudio.

SITUACIÓN. “La falta de medicación para un paciente oncológico es una condena de muerte”, sostuvo recientemente ante la Comisión de Salud Pública, Gloria Villasanti, presidenta de la Asociación de Enfermos Oncológicos del Instituto de Previsión Social (IPS).

Los asegurados sufren con frecuencia los embates del desabastecimiento que derivan en la cancelación de las quimioterapias. Tras las quejas, el IPS repuso algunos ítems a finales del mes pasado, pero cada semana los pacientes tropiezan con las barreras de acceso a los fármacos, según las denuncias.

