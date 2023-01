Todo a la vez en todas partes lidera las nominaciones al Oscar

Todo a la vez en todas partes disputará la estatuilla en las ternas de Mejor Película, Banda sonora, Guion original, Canción original, Edición, Vestuario y Dirección, esta última con la dupla Daniel Kwan y Daniel Scheinert. En las categorías de Actuación Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis competirán por la misma estatuilla, la de Actriz de Reparto, mientras que en el equivalente masculino, Ke Huy Quan disputará su primer Oscar al igual que Michelle Yeoh, que lo hará en la de Mejor Actriz.

Yeoh se convirtió en la primera mujer asiática en ser convocada a la terna de Mejor Actriz, que la disputará con Cate Blanchett, por Tár; Ana de Armas, por Blonde; Andrea Riseborough, por To Leslie; y Michelle Williams, por Los Fabelman.

En el caso de Actriz de Reparto, además de Hsu y Lee Curtis, de Todo a la vez en todas partes; fueron convocadas Kerry Condon, de Los espíritus de la isla; Hong Chau, de La Ballena; y Angela Basset, de Pantera Negra: Wakanda por siempre.

Ke Huy Quan, quien venció la misma terna en los Globos de Oro y el Critic’s Choice conmovió con su historia de superación al retornar a las primeras filas de actuación después de más de 30 años.

Favorito. Brendan Fraser es el favorito del público que espera que su redención sea coronada con la obtención del Oscar a Mejor Actor, la primera nominación de toda su carrera en el premio, lograda en reconocimiento a su interpretación en la cinta La Ballena, filme con el que logró notoriedad luego de haber estado en las sombras por eventos traumáticos que lo alejaron de las luces de Hollywood.

La estatuilla la disputará con Austin Butler, por Elvis; Bill Nighy, por Living; Paul Mescal, por Aftersun; y Colin Farrel, por Los espíritus de la isla.

La terna de Dirección será disputada además de Kwan y Scheinert, por Martin McDonagh, de la película Los espíritus de la isla; Todd Field, por la cinta Tár; Ruben Ostlund, por el filme El triángulo de la tristeza; y Steven Spielberg, por Los Fabelman.

Argentina. Por otro lado, Argentina, 1985, dirigida por Santiago Mitre y protagonizada por Ricardo Darín, fue reconocida en la terna de Filme Internacional y disputará la estatuilla con la cinta de Netflix, la alemana Sin novedad en el frente; la polaca Eo; la irlandesa The quiet girl; y la belga Close.

Otra categoría con férrea disputa es la de Canción Original que cuenta con Applause, de Tell it like a woman; Naatu naatu, de RRR; This is a life, de Todo a la vez en todas partes; Hold my hand, de Top Gun: Maverick, interpretada por Lady Gaga, su tercera convocatoria a la terna que venció en el 2019 con Shallow de Nace una estrella; y Lift me Up, de Pantera Negra: Wakanda por siempre, cantada por Rihanna, quien de ese modo estrena en la premiación con el tema inédito lanzado por ella luego de 6 años de hiato.

Otro representante latino es el director mexicano Guillermo del Toro en la categoría de Animación, con su filme Pinocchio, que disputará el premio junto a El gato con botas: El último deseo, Marcel the Shell with shoes on, Monstruo del mar, y Red.

Dónde ver algunas de las películas nominadas

Filme:

Todo a la vez en todas partes.

Dónde ver:

No disponible

Filme:

El gato con botas: El último deseo

Dónde ver:

En exhibición en los cines

Filme:

Elvis.

Dónde ver:

HBO Max

Filme:

Argentina, 1985

Dónde ver:

Amazon Prime Video

Filme:

Sin novedad en el frente.

Dónde ver:

Netflix

Filme:

Pinocchio.

Dónde ver:

Netflix