Tildan de dictatorial a Alegre y lo acusan de vaciar el partido

Sostuvo que la conducta de Alegre es “arbitraria, dictatorial y oscura”, habida cuenta que decidió sacar del directorio a cuatro legisladores que no son de su equipo político.

Según Silva Facetti, la decisión pudo haber sido por la votación para la elección de un miembro de la Corte Suprema llevada a cabo el pasado martes vía teleconferencia por los senadores.

“ Es absolutamente ilegal la conducta que él (Alegre) tiene. Su conducta es arbitraria, dictatorial y oscura por expulsar a cuatro miembros que no son de su equipo político. Es una mancha mas de la pantera negra de Efraín Alegre”, expresó Silva. Manifestó que no asistían a las sesiones del Directorio liberal por estar en desacuerdo con el manejo administrativo del titular partidario. “Nosotros no asistimos a las reuniones del Directorio por la falta de transparencia de su gestión. Ya desde el 2016 venimos pidiendo copias autenticadas de todas las facturas realizadas durante su administración, le hemos intimado vía escribano público y hasta ahora no responde. Pero en el 2018, nos encontramos que hubo un vaciamiento a partir de clonaciones y falsificaciones de la rendición de cuentas que fue el instrumento que usó Efraín Alegre para vaciar el partido”, señaló.

Por su parte, Blas Lanzoni dijo que los parlamentarios no tienen mandato imperativo. “Debe entender que los parlamentarios representan al pueblo paraguayo, y no pueden recibir mandato imperativo. Ni siquiera tuvimos una nota del Partido”, dijo.