Tifón amenaza suelo japonés y Sudáfrica es un huracán

Precisamente, ante los All Black perdieron 23 a 13. Luego vencieron a Namibia 57 a 3, a Italia 49 a 3, cerrando ayer ante los canadienses.

Tifón Hagibis. El Mundial de Rugby de Japón no está del todo fuera de peligro del azote de los tifones, tan comunes en la isla del Sol Naciente. Según un reporte de la Agencia Metereológica Japonesa (JMA), está en curso el tifón Hagibis que podría afectar el desarrollo de dos partidos que están programados para los próximos días. El cambio de rumbo es hacia Tokio y Yokohama y podría afectar los partidos de Irlanda vs. Samoa y Gales vs. Uruguay, partidos que son de fase de clasificación, pero aún están pendientes del curso que pueda tener el fenómeno.