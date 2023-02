Tesoreros de la ANR serían los designados para pedir préstamos

Desde la semana pasada, Horacio Cartes y José Alberto Alderete encargaron la elaboración de dos dictámenes a los asesores de la Junta de Gobierno, de modo tal que jurídicamente se pueda encontrar un asidero ante la imposibilidad del ex mandatario de firmar documentos para la obtención de préstamos en los bancos.

El responsable de la elaboración de uno de los dictámenes es el abogado de confianza de Cartes, Pedro Ovelar, quien mencionó que está realizando un estudio minucioso del estatuto y que no puede adelantar ninguna conclusión. Agregó que presentará el documento ante la Junta de Gobierno, el próximo miércoles, a las 17:00.

A tan solo dos meses de las elecciones generales, la ANR se encuentra con un atasco jurídico para la financiación de la campaña ya que su titular, Horacio Cartes, fue sancionado por el Gobierno de Estados Unidos y la medida afecta a sus funciones como administrador de la Junta.

Según fuentes, hay un acuerdo entre los miembros de Honor Colorado y Fuerza Republicana que se consolidará en la Junta de Gobierno para delegar la responsabilidad de la administración de los bienes al tesorero Miguel Tadeo Rojas y el protesorero Fernando Ayala. Este último dijo desconocer tal decisión y que será informado el lunes en la reunión.

Ayer también se realizó una reunión entre Cartes, y los vicepresidentes de la Junta, José Alberto Alderete y el senador Rodolfo Friedmann.

El legislador mencionó que el lunes, a las 11:00 serán analizados los documentos en la comisión ejecutiva.

“Vamos a ver los dictámenes, analizar lo que dicen los abogados, si es necesario delegar o no las funciones administrativas. No quisiera adelantar nada para ser serio y no guiarnos por comentarios”, indicó.

POSTURAS. Cabe señalar que el movimiento Fuerza Republicana emitió un comunicado a través del cual instaba a los miembros de la Junta de Gobierno de la ANR a que soliciten una sesión con la finalidad de analizar las implicancias de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Al día siguiente, José Alberto Alderete anunció que ya hace varios días, los asesores se encontraban analizando el estatuto, el Código Civil y el reglamento interno de la Cámara Baja, que sería supletorio ante lagunas legales.

Desde el abdismo, algunas voces como el senador Juan Afara; el asesor de Mario Abdo Benítez, Daniel Centurión, y el presidente de seccional, Gerardo Soria, indicaron que Cartes debe renunciar o pedir permiso.

En tanto, Nicanor Duarte Frutos indicó que Cartes fue electo presidente del partido en unas elecciones incuestionables, pero que existe preocupación respecto de su legitimidad de ejercicio, de los inconvenientes que puede plantear, y, por tanto, “le corresponde principalmente al comando de Honor Colorado analizar una salida política a esta situación”.

El también ex presidente y titular de la Entidad Binacional Yacyretá adelantó que el lunes se hablará sobre el tema para acordar delegar las funciones administrativas de acuerdo con los dictámenes.

La comisión ejecutiva está integrada por Nicanor Duarte Frutos, Antonio Barrios, Lilian Samaniego; el diputado Freddy D’Ecclesiis y Mario Varela. Además está integrada por Cartes, Alderete, Friedmann, Felipe Salomón, Juan Carlos Galaverna, Tadeo Rojas y Fernando Ayala.