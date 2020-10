La directora del Hospital Nacional de Itauguá , Yolanda González , expresó este jueves que desde el centro asistencial de referencia en casos de Covid-19 se teme no dar respuesta en caso de un masivo rebrote por la apertura de la frontera y la posible reactivación de algunas actividades sociales.

“El miedo que tenemos es justamente no dar respuesta en un momento dado y volver hacia atrás. Desde Vigilancia de la Salud se basan en los números, no hablan con Ineram ni con nosotros directamente y entre ambos tenemos más del 90% de ocupación”, señaló la médica a radio Monumental 1080 AM.

Asimismo, consideró que la posible habilitación de actividades sociales se debe a que la gente es la que presiona para que se tome esa decisión, “porque en la calle ya casi no se respeta la cuarentena”.

González advirtió que se deben considerar los resultados y que, si se registran más de 100 muertos por día, "se debe retroceder”, advirtió.

La preocupación del sector médico se da debido a que, para los próximos días, el Ministerio de Salud Pública presentará un cronograma para la apertura de eventos socioculturales, incluyendo los del tipo religioso; así como la activación de sectores económicos.

La vigencia de este calendario se iniciará desde la próxima semana. No obstante, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, aclaró que la apertura de estos –que aún se encuentran postergados- dependerá de la situación epidemiológica.

Según los datos de la institución, hace cuatro semanas se registra un estancamiento del Covid-19, pero sigue habiendo un importante riesgo de contagio a nivel país, donde en Central y Asunción es superior que en cualquier otro departamento.