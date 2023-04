Supuesto hijo de diputado se niega a realizarse prueba de alcotest

Valdez Ferreira alegó en varios momentos que no cometió ninguna infracción y sostuvo que no tenían por qué hacerle la prueba. No obstante, los agentes le respondieron que se olía alcohol por él y que no podía continuar manejando hasta que se someta a la prueba.

En un momento descendió de su rodado con intenciones de agredir a la persona que le estaba filmando, mientras su acompañante repetía que no se les podía filmar y que iban a demandar a los mismos.

El conductor dijo conocer sus derechos y se negó a acercarse a la base de la Patrulla Caminera o que alguna persona maneje su vehículo.

No obstante, cuando llegó la grúa para llevarse la camioneta terminó cediendo y accedió a trasladarse a la base de la Caminera, a la vez de abonar por la grúa.

El fiscal de turno, Édgar Torales, ordenó el traslado del vehículo y solicitó el informe de la actuación y los resultados de la prueba.