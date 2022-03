Superdemoledor

A su vez, el Liverpool avanzó pese a caer por 1 a 0 ante el Inter de Italia, gracias al 2 a 0 conseguido en la ida. El único gol fue obra del argentino Lautaro Martínez, pero no alcanzó al elenco italiano.

PARTIDAZO. Hoy, a las 17:00, prosigue la definición con dos enfrentamientos, siendo el duelo estelar entre Real Madrid vs. París Saint Germain, con ventaja francesa por 1-0 (ida), y el de Manchester City vs. Sporting de Lisboa, con diferencia casi irreversible para los ingleses por 5 a 0.

Las otras llaves se definen la próxima semana, entre el martes 15 y miércoles 16: Manchester vs. Atl. Madrid (1-1), Ajax vs. Benfica (2-2), Juventus vs. Villarreal (1-1) y Olympique vs. Chelsea (0-2).