Sube el precio de la carne, pero con menor margen para la ganadería

Para la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), estos precios positivos para la industria no se reflejan en la misma medida en la actividad ganadera, que registró una suba de 6% entre enero y mayo frente al incremento de casi 20% que tuvieron las plantas que compran los bovinos para su faena y exportación.

En promedio, el novillo se vendió al cierre del quinto mes a USD 3.666 por tonelada y actualmente muestra la peor cifra de la región.

El titular del gremio, Fernando Serrati, atribuye esta situación a la caída de stock de animales y la baja faena que se experimentará este año, aunque el impacto inmediato se observa además en la suspensión de las ferias de invernada.

“Va a pasar lo mismo que ocurrió con el algodón, que era la estrella del país y desapareció. Un negocio que era brillante, porque no estamos entendiendo lo que estamos haciendo, y lo peor es que no hay horizonte, no sabemos qué va a pasar”, advirtió el ganadero sobre el histórico reclamo sobre una falta de transparencia en la cadena cárnica.

El sector primario refiere que hay una especulación de precios que lo mantiene en una constante incertidumbre acerca de las decisiones comerciales y productivas que debe tomar para mantener el negocio. “Eso nos está causando un gran desaliento a la producción”, insistió al respecto Serrati.

propuesta. El dirigente toma como ejemplo Uruguay, donde la industria queda con el 15% del precio y los ganaderos con el 85%. Defiende que en Paraguay esta distribución podría ser de 20% para la industria para que “todos ganen”. Actualmente, los frigoríficos absorben más del 30% de los valores.

Otro aspecto que toma de Uruguay, país que se posiciona en la región con el mejor precio del novillo, es la difusión diaria de información a través del Instituto Nacional de Carnes, que a su vez accede a los datos del servicio veterinario oficial.

Los datos contemplan los mercados de cada frigorífico, los precios que reciben y la faena diaria de cada planta, lo que orienta la toma de decisiones a los ganaderos.

Valores. El promedio máximo del novillo se registró en febrero con USD 3,77 por kilogramo al gancho, mientras que marzo se posicionó como el peor mes con USD 3,4, según el monitoreo del Consorcio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria.

El panorama para este junio tampoco es alentador para los ganaderos, ya que se observa un precio de USD 3,5.



Tour por el Chaco mostró avances en sostenibilidad

Una delegación de productores, empresarios y organismos internacionales de 10 países, que incluyen Estados Unidos, Argentina, Brasil y Bolivia, recorrieron los establecimientos pecuarios de la Región Occidental para conocer y verificar en el campo las prácticas de sostenibilidad de la ganadería paraguaya.

En los tres días de recorrido, los participantes del Innovation Tour 2022 pudieron observar de cerca cómo se crían bovinos en condiciones silvopastoriles, así como el manejo del agua, la capacitación de jóvenes en actividades agropecuarias y las experiencias del cooperativismo.

La actividad estuvo organizada por la Mesa Paraguaya de Carne Sostenible, cuyo presidente, Alfred Fast, destacó que muchos productores trabajan de manera totalmente sostenible.

Sobre el punto, mencionó que el Sistema de Autoevaluación de Ganadería Sostenible llegó a 300 productores desde su implementación. Esta herramienta mide en una escala de 1 a 4 el establecimiento para una mejora continua.



3.666

dólares por tonelada recibió en promedio el sector ganadero por la venta de bovinos entre enero y mayo.



19,6%

subió el precio de la carne paraguaya en el mercado internacional respecto a los primeros 5 meses del 2021.