Suba que pide la UNA costará USD 31 millones en 2 años

Los datos indican que, de ese total, G. 20.000 millones impactarán en 2023, debido a que correrá recién desde noviembre. En el 2024, sin embargo, ese monto treparía a los G. 200.000 millones, ya que impactaría el efecto año completo.

Esta “nivelación”, denominación impuesta en el proyecto de ley, ya tiene media sanción de Diputados en el marco del estudio legislativo del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, quedando en manos del Senado su confirmación o rechazo.

Para presionar a la Cámara Alta, el Consejo Superior Universitario resolvió hace unos días autorizar un paro general en la UNA por 48 horas, es decir, el día previo y el día del tratamiento del plan de gastos público. Durante esos dos días no habrá clases, servicios ni atención en el Hospital de Clínicas, salvo casos de suma urgencia.

Según el Acta 26, el cese de actividades académicas, administrativas y de servicios asistenciales se realiza “para que los docentes, graduados, estudiantes y funcionarios participen de las movilizaciones a favor de la nivelación salarial”. El documento está firmado por la rectora y titular del Consejo, Zully Vera; y el secretario general, Cristian Cantero.

A modo de comparación, esta suba para funcionarios de la UNA representa, dentro del PGN 2023, la mitad de lo que destinará el programa Tekoporã para asistir a familias en situación de pobreza o casi 10 veces más de lo que el MEC destinará a becas y compra de guías didácticas para los estudiantes y docentes.

Justificación. En diálogo con la 1080 AM, la rectora intentó justificar el paro. Pese a que el Acta 26 señala claramente que el objetivo del cese de actividades es presionar por subas salariales, señaló que lo que piden es más fondos para financiar las inversiones en las unidades académicas y la investigación, recordando que en los últimos años el plan de gastos de la institución sufrió importantes recortes.

Aseguró que los servicios imprescindibles no serán suspendidos, aunque no supo responder si las cirugías programadas se llevarán o no adelante.

31 millones de dólares le costará al Tesoro Nacional, entre 2023 y 2024, el reajuste que reclama la UNA.