Que pena para nuestros corruptos. Hemos perdido soberanía sobre ellos por culpa y efecto de una justicia comprada. Ahora ya no son un problema nuestro sino de los EEUU porque tanto fiscales como jueces no fueron capaces de mostrar capacidad y autonomía para juzgarlos en nuestro territorio. Nuestros corruptos tendrán que soportar la imposibilidad de viajar, el congelamiento de sus activos y lo que más temen: Ser extraditados. Pero qué le vamos a hacer . Sus cómplices en el sistema judicial creyendo ayudarlos los han soltado a los vientos. A estos tampoco les importa mucho haber sido cómplices y funcionales a ellos. Ni disculpas les darán. La esposa del significativo vicepresidente en funciones no tiene vergüenza alguna en solicitar extensión de su permiso de fiscala adjunta luego de habernos anunciado con bombos y platillos que se había jubilado. Hizo campaña con el marido señalado sin que le temblara un músculo de la cara y afirmó suelta de cuerpo que querría ser fiscala general o miembro de la Corte pero que su padre le recomendó ser la corona sobre la cabeza del pirata que hoy nos gobierna de forma interina. Un desastre completo ante una soga amenazante para ellos.