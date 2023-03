Sobrecosto de obras en Tres Bocas supera en 18% el monto adjudicado

El profesional explicó también que el tránsito en el segundo día de habilitación del túnel y la rotonda construidos en la zona estuvieron fluidos, y que un semáforo irregular será eliminado del lugar. Detalló que la inversión para el proyecto, de acuerdo con el Convenio Nº 6, era de G. 144.000 millones. Sin embargo, el Convenio Nº 7 está en proceso “ya con el ajuste más fino de lo ejecutado”.

“Tienen que presentar un último certificado, correspondiente al mes de marzo. El martes culminó el plazo de ejecución de la obra, se ingresa a otro proceso contractual llamado ‘operaciones previas a la recepción provisoria’. En este periodo, se hace un análisis exhaustivo de todas las obras, y un dictado de lo que se tiene que completar, reparar, ajustar, y se otorga un plazo”, señaló el ingeniero Recalde.

Agregó que cuando culmine ese plazo, se vuelve a realizar una revisión, y se decide si la obra está en condiciones o no para hacer la recepción provisoria, “un hito contractual importante”. “A partir de ahí se tiene un año de garantía, previendo vicios de la obra; si luego de ese periodo no hay problemas, se hace la recepción definitiva, y ahí queda totalmente a responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas. Hay un proceso definido en los contratos, una obra pública no es una obra sencilla”, declaró Recalde.

DETALLES. El MOPC resaltó que la obra vial tiene un total de 1.000 metros de extensión, con un túnel de 600 metros, de los cuales 135 metros están techados. Para la estructura del túnel se retiraron 100.000 m³ de tierra y se construyeron 2.176 pilotes que forman una pantalla de sostén del túnel y la rotonda. “En la zona de las colectoras se realizó el terraplenado de 1.000 metros en ambos lados, utilizando unos 1.500 m³ de tierra”, resaltó la cartera de Estado.

Fluidez en el tránsito, según Obras Públicas

En el segundo día de operatividad de las obras del proyecto en Tres Bocas, el MOPC señaló que se tuvo una mayor fluidez en el paso vehicular en la zona. La cartera de Estado agregó que las lluvias registradas ayer sirvieron para probar el funcionamiento del desagüe pluvial. “Tras su habilitación, el MOPC coordinó con los municipios involucrados la sincronización de los semáforos sobre Acceso Sur, a fin de garantizar una mayor rapidez en el desplazamiento por la ruta”, detalló la institución, añadiendo que con el plan vial las obras del desagüe pluvial de las colectoras suman 3.000 metros de longitud.