Sindicalistas de Copaco rechazan reglamentación

Subrayó que ya están trabajando sobre este tema con las centrales obreras. “Estamos en contra de este decreto que afecta el contrato colectivo de los trabajadores, que está amparado por la ley y la Constitución Nacional. Nosotros estamos atentos de lo que puedan llegar a hacer, nos unimos con los compañeros de Sitrande y otras empresas públicas”, enfatizó.

Refirió que en la Copaco aún no fue aplicada la medida, pero “así como está yendo la empresa es seguro que se va a aplicar”.

Subrayó que la empresa está registrando una fuga masiva de clientes desde fines del año pasado en todos los servicios y, en especial, de la línea baja.

“Más de cuarenta mil fugas de clientes tuvimos ya en noviembre del año pasado. Las autoridades dicen que solo fue de 17 mil, pero es más del doble la pérdida de clientes”, enfatizó.

INC. Por su parte, el presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), Ernesto Benítez, dijo ayer que a la cementera no le afectan mucho las limitaciones que tiene el reglamento del presupuesto en cuanto a los beneficios.

“Tenemos cierto margen que excede lo que permite el reglamento. Es muy poco en comparación con lo que tienen la ANDE y Petropar, donde sí tienen un porcentaje mayor de incidencia”, subrayó. Apuntó que internamente están evaluando y cuantificando cuáles son las diferencias que tienen.

“En lo que respecta a los beneficios que tenemos están enmarcados dentro de lo que permite el reglamento. Es poca la incidencia. Aún así vamos a acompañar a la ANDE y Petropar”, enfatizó.