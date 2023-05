Y otra vez Sava falló en las variantes, ya que diezmó su ataque y no supo hallar soluciones en la contención, lo que hizo al Ciclón ser un equipo como de costumbre vulnerable, sumado al horror defensivo de cometer errores no forzados, que fueron bien aprovechados por un Verdão que no empleó toda su jerarquía para sacar una mayor diferencia, ya que antes de los 25’ de la complementaria sentenció la serie, bajando la intensidad, evitando lo que pudo ser una derrota más amplia.

Quedan dos juegos para conocer el rumbo, de un grupo que no mostró estar al nivel jerárquico de las exigencias de esta competición, siendo exigencia para la directiva la revisión de desempeños puntuales, para ir cerrando ciclos de cara al próximo semestre.



A Cerro, virtualmente eliminado de la Libertadores, solo le queda pelear por entrar a la Suda, tras perder por 0-3.





Artur

Polifuncionalidad para ocupar zonas, también tuvo criterio para la generación de juego y fue clave para definir.