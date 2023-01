Sin remedios oncológicos: ¿Cuál es el problema que pone en vilo a los pacientes?

El doctor Julio Rolón, director del Instituto Nacional del Cáncer (Incán), al igual que el viceministro de Salud, Hernán Martínez, señalaron a radio Monumental 1080 AM que esperan poder regularizar la provisión de medicamentos oncológicos desde este jueves.

Para el efecto, pidieron a las empresas adjudicadas acelerar los procesos y hacer una excepción ante la urgente necesidad de los pacientes.

Rolón explicó que se reunieron con familias y las industrias para que en la fecha se empiecen a entregar los fármacos, tras un aumento en la cantidad de pacientes que produjo el faltante de los remedios.

Lea más: Pacientes oncológicos: “Nunca nos quedamos tan vacíos de medicamentos”

Las empresas fueron adjudicadas el pasado 24 de diciembre para la provisión de 22 tipos de medicamentos y tienen un plazo de 20 días para firmar el contrato, pero desde la cartera de Salud pidieron apurar la entrega en caso de tener los biológicos en stock y posteriormente regularizar el papeleo.

La licitación fue solicitada hace tres meses.

También expresó que la escasez de medicamentos se dio por un aumento de personas que desde el sector privado acuden al Incán debido, principalmente, por el incremento de medicamentos.

Especificó que hace seis años se contaba solo con 20 tipos de fármacos y actualmente poseen 54, incluidos los de alto costo y de mejor calidad.

Sobre el punto, Rolón detalló que hay pacientes que se aplican dos ampollas cada 21 días, por tiempo indefinido, de un medicamento que tiene un costo de G. 34 millones, por lo que es imposible sostener la situación para una persona en el sector privado.

Entérese más: Pacientes con cáncer reclaman recorte y stock cero de medicamentos

También señaló que el Incán se basa en su histórico para la compra de medicamentos y que le aplica un 20% más para las variables, entre las que se encuentra el aumento de pacientes del sector privado, pero que en esta ocasión se sobrepasó el 20% y se produjo la escasez.

De 100 pacientes que reciben las ampollas de G. 34 millones, 30 no eran pacientes del Incán y recurren al instituto por el altísimo costo que tiene el fármaco, expuso el médico.

“La tendencia en oncología es ir utilizando cada vez más medicamentos específicos que atacan directamente a células cancerígenas, la tendencia del escopetazo como se conoce a la quimioterapia se está limitando cada vez más a casos específicos”, comentó.

Le puede interesar: Menos presupuesto para pacientes con cáncer

El médico reconoció que se debe acelerar un registro nacional del cáncer y se está trabajando en ello.

Cantidad de pacientes que acuden al Incán

Rolón pormenorizó que el Incán tiene un registro de 30.000 pacientes que acuden, de los cuales 7.000 son nuevos pacientes que se enteran de que tienen cáncer y un 20 o 30% son asegurados privados, quienes acuden cuando no consiguen sus estudios o estos tienen mucho tiempo de tardanza.

En cuanto a los que consumen medicamentos, se tuvo un aumento de pacientes que no se realizan el tratamiento en el lugar, reveló.

Entre otras cosas, manifestó que el presupuesto del Incán debe aumentar en USD 50 millones, aproximadamente, además de recuperar los USD 13 millones recortados, para poder tener un respaldo y disponibilidad de medicamentos para los pacientes.

“Trabajamos como una especie de quiosco de la esquina que utiliza una libretita (…) nuestro sistema de salud ya no da más, hay que cambiar. Nuestra política de salud pública es mendicante, el paciente hoy tiene cuatro medicamentos para su quimio, pero dentro de ocho días o 15 no sabe si va a tener”, criticó el médico, a la vez de señalar que no entiende cómo se pudo dar un recorte al presupuesto.

En 2022 lo destinado para la compra de medicamentos fue de G. 306.516.268.595 y este año sería de G. 217.934.579.158, por lo que desde el Ministerio de Salud prevén reasignar su presupuesto para cubrir el recorte y posteriormente pedir una ampliación al Ministerio de Hacienda.