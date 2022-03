Con la ausencia del astro argentino, Lionel Messi, hoy se juega el clásico en Francia entre París y Mónaco, desde las 9:00, en el Estadio Luis II.

Tras el fracaso en Liga de Campeones, en donde quedó al margen en octavos ante Real Madrid, el PSG buscará consolidar su liderato en el plano local, ante un rival que se ubica en la novena posición. Otros duelos: Rennes vs. Metz (11:00), Bordeaux vs. Mompellier (11:00), Reims vs. Lyon (13:05) y Marsella vs. Niza (16:45).