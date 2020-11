Simularon ser clientes y asaltaron a playero en Mariano Roque Alonso

Dos personas a bordo de una motocicleta y arma de fuego en mano llegaron hasta la gasolinera como clientes, pero minutos después, dieron la voz de asalto, informó Telefuturo.

Los hombres lograron reducir al trabajador, quien en un principio, se resistió y recibió un fuerte golpe en la cabeza. Los asaltantes se llevaron su billetera.

Embed En imágenes de circuito cerrado se observa como motochorros asaltaron a un playero en una estación de servicios ubicada en Mariano Roque Alonso. Los delincuentes golpearon al trabajador.

EN VIVO: https://t.co/JbiqjPiFT6 #TelefuturoPy #DiaADiaPy #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/z6Jj3yUAZ4 — Telefuturo (@Telefuturo) November 17, 2020

Tras consumarse el hecho, los delincuentes se dieron rápidamente a la fuga. El atraco se perpetró de forma rápida y las imágenes quedaron registradas en el circuito cerrado.

El trabajador identificado como Nelson Insfrán dijo que no tuvo otra opción más que entregar su billetera.

"No tuve más oportunidad y le tiré la billetera en el piso. Impotencia para mí, no sé qué decir, cómo describir lo que siento. Me da pena por la gente que trabaja, que se quiere llevar el pan de cada día a su casa", manifestó impotente.