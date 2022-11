Sigue sin poder iniciarse el juicio al ex gobernador Óscar Ñoño Núñez

Sin embargo, según el fiscal Luis Said, esta resolución no le afectaba a Núñez e igualmente apeló.

A mediados de octubre, el fiscal contestó la apelación, solicitando su rechazo y pidiendo que se revoquen las medidas alternativas a la prisión preventiva, con relación a Óscar Venancio Núñez, como así también que se le apliquen sanciones disciplinarias al abogado Eduardo Franco.

El Tribunal de Apelaciones, que va a estudiar el recurso, fue conformado recientemente, y está integrado por María Meza, Cristian Bernal y Carlos Escobar, magistrados que deben fijar la fecha del juicio.

LA CAUSA. Núñez, quien debe enfrentar juicio –según se resolvió en la audiencia preliminar, que se logró hacer tras casi 40 suspensiones–, está acusado junto a otro ex gobernador y más funcionarios de un supuesto faltante de G. 55.000 millones durante su periodo como gobernador.

En este caso, se acumularon causas que datan del 2014 y 2015.

Aparte del ex gobernador, también enfrentarán juicio Emigdio Benítez (otro ex gobernador), Nancy Núñez (ex directora del Área Financiera y esposa del actual gobernador), Endulfo Verón (ex director administrativo), Marlene Altemburger y Raúl Delgado, supuestos cómplices.

En la causa, ya están sentenciadas 4 personas y finalmente los autores del presunto desfalco serán juzgados.

CONDENA FIRME. Con relación a uno de los condenados, Félix Humberto Argüello, quien tiene una pena de 4 años, su sentencia ya quedó firme y fue remitida a la jueza de Ejecución Rossana Rojas, quien debe enviarlo a prisión.

Ella fue recusada por Argüello, sin embargo, días pasados ya fue confirmada.

Tanto él como su ex pareja fueron condenados por lavado de dinero.



Falta una apelación pendiente de resolverse, para que se inicie el juzgamiento. El caso ya tiene 7 años y recientemente el fiscal pidió revocar las medidas por las chicanas.