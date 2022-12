Siete oferentes para renovar familia de billetes de guaraní

No se prevé el pago de un anticipo y el sistema de adjudicación es por el total, según los datos del llamado. En el llamado se presentaron siete oferentes, que son: De La Rue International Ltd, Polska SA, Crane AB, Oberthur Fiduciaire SAS, Giesecke Devrient, Koeing y Bauer, junto con Orell Füssli Ltd. Desde el BCP indicaron que el carácter internacional del llamado obedece a que en el país no existen proveedores que presten el servicio de diseño y materiales de originación para billetes, considerando que la materia es altamente especializada.

Antecedentes. La iniciativa para renovar la familia de billetes del guaraní fue dada a conocer por José Cantero, presidente del BCP. Las variantes apuntan a concretarse luego de un periodo de alrededor de 60 años sin haber encarado un proceso similar, con la intención de modernizar los billetes en las medidas de seguridad y presentar al guaraní en un nuevo diseño, con un formato homogéneo.

La familia actual fue introduciendo los billetes de forma separada y con varios años de diferencia, siendo el último en ser agregado el de G. 5.000 en sustrato de polímero. En promedio, las actuales denominaciones llevan casi 30 años circulando.

La intención del BCP es mantener el espectro de billetes y presentar los nuevos diseños el año que viene, junto a mayores detalles sobre su implementación y su vigencia. La nueva familia de billetes no significará la eliminación de ceros a las denominaciones, los cuales mantendrán el mismo valor nominal de los billetes actuales, conforme aclararon las autoridades.