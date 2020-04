Shows de grandes artistas se ofrecen en el PlayOn Fest

El evento, que tiene el fin de recaudar fondos para la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede ser observado a través de las plataformas digitales, en forma específica del canal de YouTube Songkick, y el sitio web oficial: www.playonfest.com.

El digital encuentro musical, conformado por fragmentos de destacados shows de los más diversos artistas en festivales como el Coachella, Lollapalooza, Primavera Sound, Rock in Rio, entre otros; comenzó con la transmisión de recitales de varios intérpretes, entre ellos, Ed Sheeran, Charlie Puth, Rita Ora, Portugal the man, Alt-J, y Coldplay.

HOY. Entre los diferentes nombres que podrán ser vistos en la fecha, se encuentran Tones and I, la cantante conocida por el reciente éxito que inundó las redes sociales Dance Monkey; la estrella emergente del rap americano, Lizzo, y la cantante que viralizó su particular forma de pronunciar “coronavirus”, Cardi B.

También se podrán ver hoy a la banda de música electrónica Clean Bandit, y solistas de varios géneros, como Bruno Mars, Macklemore, Wiz Khalifa, entre otros muchos artistas.

DOMINGO. Para mañana, el programa prevé la emisión de conciertos realizados por artistas de América y Europa, como el DJ alemán Robin Schulz, su par David Guetta y el dúo sueco Galantis, en cuanto a música electrónica.

Igualmente, podrán ser apreciadas todas las vertientes del rock, de la mano de diferentes bandas, desde la emergente Wallows, encabezada por el actor Dylan Minnette; hasta la agrupación que pisó suelo paraguayo el año pasado, Twenty One Pilots; además de leyendas del metal como los conjuntos Slipknot y Korn.

LATINO. Latinoamérica marcará presencia en el festival virtual a través de la cantante Anitta, artista número uno en suelos brasileños, conocida por temas como Paradinha, Downtown, Si o no, Bola rebola, entre otros, además de cosechar una vasta lista de colaboraciones con nombres de la talla de Madonna.

El cantante español Pablo Alborán también será otro representante hispano en el solidario evento.

solidaridad. Tras el One World Together At Home, promovida por la organización Global Citizen y llevado adelante por la cantante Lady Gaga durante el fin de semana pasado, y que reunió a referentes como Paul McCartney, Elton John, Rolling Stones, Celine Dion, entre otros; esta vez, el PlayOn Fest se suma a la nueva modalidad de transmisión virtual.

A diferencia del primero, en el que los artistas se grabaron desde sus hogares al interpretar sus canciones, la propuesta de este fin de semana se realiza de la mano de Warner Music, que agrupó algunos conciertos de grandes nombres de su catálogo.

El One World... acumuló casi 128 millones de dólares en donaciones, que serán destinados a la OMS, para la lucha contra el coronavirus.