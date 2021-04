Show de goles en el Nacional de futsal

En la ronda inicial, los marcadores registrados fueron: Ypejhú 7-1 Pilar (Grupo A), Caaguazú 6-3 San Bernardino y Capiatá 0-2 Limpeño (Grupo B); Lambaré 5-1 Itauguá y Villa Hayes 5-1 San Lorenzo (Grupo C).

Hoy prosigue la competición con ocho compromisos: Capiatá vs. San Bernardino, Itauguá vs. San Lorenzo, Lambaré vs. Villa Hayes, Ypejhú vs. Ypacaraí, Mallorquín vs. Ybycuí, Limpio vs. Caaguazú, Pilar vs. Villarrica y Presidente Franco vs. Carapeguá.

La competencia se juega hasta el viernes 16, en el estadio Ycuá Pytã, de Villarrica.