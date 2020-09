Setiembre casi iguala el total de casos confirmados en seis meses

Con los más de 31.000 casos que ya se han acumulado desde el 7 de marzo, en los dos últimos meses la curva de contagios tuvo un incremento muy por encima de lo que se podía imaginar.

A finales de julio, cuando ya empezaba a notarse un aumento considerable de contagios y muertes, las autoridades de Salud Pública señalaban que con un promedio de 100 casos por día la situación aún era controlable.

Ya en agosto, cuando el promedio rondada los 350 nuevos afectados y nueve muertes en cada jornada, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, señalaba que el sistema estaba en una situación crítica.

El octavo mes del año y quinto de la epidemia en el país había cerrado con 17.662 casos acumulados y 326 muertos. Julio registraba solamente 49 decesos y 5.338 confirmados. En lo que va de setiembre, el promedio de nuevos contagios por día ronda los 800. En cuanto a las muertes, hasta el jueves se registraron 258 decesos en este mes. El promedio de fallecimientos por día es de 15.

La cantidad de positivos ya se acerca a todo lo que registró en los anteriores meses. Con los nuevos contagios confirmados ayer, en total, se tienen 13.451 afectados.

Tomando en cuenta estas cifras y comparándolas con el mes anterior, si se mantiene dicho promedio se estaría teniendo el doble de todo lo que se había registrado desde el primer contagio y la primera muerte a causa del virus que fue confirmada en Paraguay. Todo ello considerando que aún quedan casi dos semanas para que culmine setiembre.

Otro punto a tener en cuenta es que las cifras que se están dando a conocer ahora, podrían corresponder a los primeros 15 o 10 días del mes, cuando se registraron temperaturas altas y, por ende, se verificaron más salidas de la población.

ÚLTIMO INFORME

El Ministerio de Salud Pública dio a conocer 694 nuevos contagios ayer, luego de que se procesaran 2.665 test. Uno corresponde al exterior y el resto a los comunitarios. El acumulado total llega a 31.113 contagios.

Con 18 fallecidos más, el total acumulado llega a 584 decesos. En cuanto a las hospitalizaciones, se nota un ligero descenso en cuanto al número en las salas comunes y el área de UTI.

Actualmente, 598 ocupan camas, de los cuales 137 están en terapia intensiva.

En dos semanas dieron positivo 230 enfermeras

El número de enfermeras afectadas por Covid-19 aumenta conforme la curva de contagios sube y este sector de los trabajadores de la primera línea es el más golpeado. El miércoles se registró el tercer deceso y aproximadamente unas 800 trabajadoras están en aislamiento o dieron positivo al coronavirus.

Así lo afirmó ayer la Lic. Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación Paraguaya de Enfermería (APE), destacando el rol de los profesionales de enfermería, que está siendo fundamental.

Según los datos del gremio, del 5 al 11 de setiembre se confirmaron 235 casos positivos entre las enfermeras, 190 realizaron aislamiento preventivo, 359 están en cuarentena, 8 se encuentran internadas, 4 reciben cuidados intensivos. El total de recursos humanos de enfermería afectados por el virus asciende a 712. El total de fallecidos asciende a 3.

Gallardo recordó que son las enfermeras las que están en la primera línea al cuidado permanente de los pacientes desde que ingresan hasta que se les da de alta. “Somos un sector que llevamos el mayor número de contagios de Covid, en el país y en el mundo entero’’, aseguró.

La muerte de colegas y el aumento de los casos entre las trabajadoras de blanco preocupan mucho a la titular de la APE, pues señala que la enfermería es un sector muy olvidado por el Estado y que hoy está cumpliendo el servicio con mucha responsabilidad, pese a las deudas históricas, no pago de horario nocturno, días festivos, falta de equipos movilizadores de pacientes.

Destacó que un paciente internado por Covid-19 depende 100% del personal de enfermería. El paciente debe alimentarse, higienizarse, hacer sus necesidades fisiológicas, bañarse, movilizarse, cambiarse de posición, ‘’todas esas necesidades están acompañadas por el personal de enfermería en este momento, porque ni un solo familiar puede estar con ellos por el riesgo’’.

En terapia la atención es mucho más impactante, porque el control de signos vitales se hace hora a hora, el paciente debe ser monitorizado cada 30 minutos, moverlo de un lugar porque no puede estar acostado un lado mucho tiempo, hay que hidratarlo, el tubo por el que respira debe ser aspirado, aplicar la medicación, etc., señaló

Dijo que actualmente no tienen problemas de insumos, que la lucha actual es para que sus colegas del IPS cobren la bonificación por exposición, pues Hacienda no transfiere.

FALLECIDA

La última enfermera víctima de Covid-19 falleció en el Ineram a raíz de una complicación de su cuadro. Familiares de la profesional de blanco reclamaron la falta de asistencia por parte del Gobierno y aseguraron que la trabajadora junto con sus compañeros tenían que comprarse de su propio dinero los insumos de protección.

El director del Ineram, Felipe González, sostuvo que la enfermera no era de su centro, pero que ya la recibieron en grave estado. “Ella no es de nuestro centro, la recibimos como a todos dentro de la limitación de camas libres. Tengo entendido que prestaba servicio en un puesto de salud de Isla Zárate, Luque, en esta ciudad al igual que en Central hay gran circulación comunitaria. En el hospital se le brindó toda la ayuda posible. Ella ingresó con un infarto agudo de miocardio derivado de su condición de Covid positivo. Es lo que me informaron”, refirió.