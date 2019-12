Señalan que debe existir la misma vara para los juzgadores de Cubas

“Yo creo que no puede haber una doble vara. Tiene que existir la misma vara para aquellos que tienen procesos pendientes. Hay que emprender las acciones correspondientes, instar a que los procedimientos se lleven adelante, porque la acción de construir una República implica esa tarea, ir ofreciéndole a la ciudadanía dirigencias, representantes más creíbles, que generen confianza y respeto a las instituciones”, afirmó Paz Castaing.

El ex senador advierte que si los legisladores que juzgaron a Payo no actúan de la misma manera con otros cuestionados, “la anarquía, la desconfianza, el descrédito, el insulto, el agravio, el odio y la confrontación serán siempre un estímulo para aquellos que creen que este es el camino correspondiente”.

“Para hacer sobrevivir a la República es necesario completar lo que sea, tanto en la Cámara de Senadores, Diputados, en los órganos municipales que también están cuestionados, y en los órganos departamentales. No es solamente una cuestión del Congreso, y me atrevería a decir, y quizás es un poco arriesgada mi opinión, que es transversal a la sociedad, en la dirigencia empresarial, en la dirigencia sindical, en todas las esferas hay problemas, no de los mismos tipos, pero tienen que haber cambios, actitudes diferentes para restablecer las serenidad en la República”, señaló Mario Paz.

Corporativismo. Por su parte, Camilo Filártiga subraya que en el caso de senadores como Zacarías Irún (imputado por lesión, declaración falsa y otros delitos) existe una “actitud claramente corporativa” que lo protege. “Es innegable el poder que siguen teniendo las bancadas de los partidos tradicionales al interior del Congreso. La Justicia también es complaciente con muchos de estos actores, del Partido Colorado sobre todas las cosas”, resaltó.

Añadió que Cubas representaba una amenaza para estas agrupaciones, mientras que Zacarías Irún no lo es. “Parecería que la Justicia es mucho más dura sobre actores individuales que pueden representar una amenaza para estos partidos tradicionales. Claramente el comportamiento de Cubas era un estorbo para muchos de los que estaban ahí”, refirió Filártiga.

Más cuestionados. Otros que votaron por expulsar a Payo, y que también son cuestionados, son Enrique Bacchetta, quien, siendo presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, tildó de “injusto” el proceso que enfrenta el diputado Ulises Quintana (imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero), cuando es él quien juzga a fiscales y jueces.

Otra cuestionada es María Eugenia Bajac, quien burló la Constitución y llegó al Senado, ya que es una conocida “pastora” y la Carta Magna establece que los ministros o religiosos de cualquier credo “no podrán ser candidatos a senadores ni a diputados”. Otro que votó por la expulsión de Payo fue el colorado Cachito Salomón, quien hace unos meses se enfrentó a golpes con manifestantes, pero en su caso ni siquiera se habló de una posible sanción.