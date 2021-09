Senador saca a luz más trapos sucios

También dijo que intentó operar contra algunos diputados para frenar las denuncias sobre insumos chinos.

Habló del enojo del presidente Mario Abdo por el caso de Julio Mazzoleni, y por la derrota de Daniel Centurión en Asunción.

Alegó que por eso Marito le habría dado su visto bueno al director de Aduanas para que lo denuncie ante la Fiscalía.

Refirió que el objetivo es sacarlo de la banca y que asuma otro suplente. Si eso ocurre, le tocará asumir al cartista Bernardo Villalba.

“Hoy, el señor Julio Fernández quiere instalar que yo hice tráfico de influencia porque hace un año y medio, supuestamente, le pedí para que le atienda a dos funcionarios antiguos de la Aduanas”, indicó Arévalo.

“Es una intimidación que me quiere hacer. Me quiere asustar. Me quiere hacer correr con la vaina y no lo va a conseguir”, manifestó.

“Se habla que quieren mi lugar para que ocupe otro senador suplente, y es conocido mi enfrentamiento con el presidente”, señaló.

“Es sabido el enojo por la salida de Mazzoleni. Es sabido que me culpa de la derrota de Dani Centurión por el porcentaje que le faltó para ganar en Asunción”, sentenció Arévalo. “Tan fácil es robarle USD 3 millones, y me están objetando a mí, mi pérdida de investidura”, dijo.