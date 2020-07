Senador acusa impunidad en la visita de Macri a Cartes

El senador Carlos Filizzola, del Frente Guasu (FG), reiteró el repudio de su sector a la impunidad con la cual el ex mandatario argentino, Mauricio Macri, ingresó al país el pasado 13 de julio para reunirse con el ex presidente Horacio Cartes y hasta con el jefe de Estado Mario Abdo Benítez. Acusó que Macri violó las normas sanitarias. “No tuvo que pasar por Migraciones, no estuvo la Fiscalía, ni las autoridades de Salud, nadie, y cuando se le ocurrió volvió a salir”, lamentó el legislador.